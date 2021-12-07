موكب ولي عهد السعودية في عُمان.. كيف علق عليه الجمهور؟

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، صورا ومقاطع فيديو لموكب ولي عهد السعودية، الأمير محمد بن سلمان لدى وصوله للعاصمة العُمانية، مسقط.

ويظهر في مقاطع الفيديو المتداول قيام طفل بتأدية التحية العسكرية خلال مرور موكب ولي العهد السعودي في حين أظهرت مقاطع فيديو أخرى ترحيبا من مواطنين عُمانيين للزائر وأهل السعودية.

ووقعت مسقط والرياض 13 مذكرة تفاهم في مشروعات ضمن القطاعات الاقتصادية، إذ وقعت عدد من الشركات التي يملكها جهاز الاستثمار العُماني والقطاع الخاص مذكرات مع نظيراتها من الجانب السعودي، وفقا لوكالة الأنباء العُمانية الرسمية.

وذكر بيان من صادر عنى الديوان الملكي السعودي أن ولي العهد وبتوجيه من الملك سلمان يقوم بجولة خليجية يلتقي فيها قادة سلطنة عُمان، ودولة الإمارات العربية المتحدة، ودولة قطر، ومملكة البحرين، ودولة الكويت، لبحث العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها في المجالات كافة، ومناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك.