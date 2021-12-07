محافظ الغربية ونواب بسيون يضعون آليات حل مشكلة المواصلات بالمركز

طارق رحمي: التوجيه بنقل موقف بسيون إلى منطقة التنظيم استجابةً لطلب المواطنين

ناقش الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، خلال اجتماع عقد مساء اليوم، مشكلة المواصلات ونقل الركاب من وإلى مركز بسيون.

وذلك بحضور السكرتير العام اللواء دكتور حسين الجندي، النائب سامح حبيب، النائب محمد فايد، اللواء علاء مدير إدارة المواقف، العقيد وائل حمودة مدير إدارة المرور ومسئولي الشركة الإنجليزية وشركة النقل العام.

ومن جانبه طالب النائب سامح حبيب بضرورة توفير مكان ثابت لعدد 7 أتوبيسات ونقل الموقف إلى منطقة التنظيم، كما طالب إدارتي المرور والمواقف ومجلس المدينة بإحكام الرقابة على خطوط السير الخاصة وخاصةً في فترات الدراسة ، كذلك ضرورة تحديد مواعيد محددة لأتوبيسات النقل .

وأضاف النائب محمد فايد أن 171 ميكروباص يُعَدْ عدداً كافياً لحل مشكلة أزمة المواصلات ببسيون حال الالتزام بخط السير، بالإضافة إلى ضرورة تنمية وعي المواطنين للإقبال على استخدام هذه المواصلات وجعلها أكثر جاذبية من خلال التأكيد على توفير (النظافة، الأمان، عدم التزاحم وعدم التأخير المتعمد ) بها.

ومن جانبهما، أكدت الشركة الإنجليزية والجمعية التعاونية استعدادهما لنقل الركاب بالتعاون مع المحافظة لحل مشكلة طلاب بسيون.

ووجه محافظ الغربية السكرتير العام بالبدء في إجراءات نقل الموقف العمومي لبسيون إلى منطقة التنظيم وذلك استجابةً لمطالب الحاضرين، مثمناً دور المواطنين في المشاركة المجتمعية للبدء في تجهيز الموقف الجديد.

كما وجه المحافظ بعدم التراخي في تطبيق القانون وردع أي مخالف لا يلتزم (بخط سيره المحدد، أماكن تحميل الركاب ، الإجراءات الاحترازية أو أي مخالفات أخرى ) ، والاستغناء عنهم مقابل تمكين الشركتين من عملية النقل مع الرقابة المشددة عليهما، مطالباً إدارة المرور بضرورة توفير أماكن محددة لنقل وتحميل الركاب (مواقف).