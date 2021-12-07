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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

إيناس عبد الدايم تستقبل وزيرة ثقافة قادرون باختلاف وتقرر ضمها لفرقة الشمس

صدى البلد

استقبلت الفنانة الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، الطفلة ملك محمد، 9 سنوات بالصف الثالث الابتدائى وإحدى المشاركات في مؤتمر "قادرون باختلاف"، تحقيقا لحلمها بأن تكون وزيرة ثقافة لمدة يوم تباشر فيه عمل الوزارة وتطلع على ما تقوم به من مهام بحضور الدكتور مجدى صابر رئيس دار الاوبرا المصرية.

ووجهت إيناس عبد الدايم التحية لرئيس الجمهورية الذي يولى اهتماما بذوي القدرات الخاصة، مؤكدة أنهم جزء أصيل فى نسيج المجتمع ومن الأولويات فى خطط الدولة للتنمية.

وعبرت عن سعاتها بمقابلة ملك وحثتها على التمسك بحلمها وطموحاتها حتى تصل إليها مؤكدة تقديم كافة اشكال الدعم لها ، وقررت ضمها الى فرقة مسرح الشمس لذوى القدرات الخاصة واستحداث فصل نوعى خاص بذوى الهمم لدراسة الة البيانو يتبع مركز تنمية المواهب ، ووعدتها بتحديد موعد خلال الأسبوع المقبل لاتاحة الفرصة لها لتحقيق حلمها وطرح افكارها والاجتماع بقيادات الوزارة وممارسة مهام وزيرة الثقافة .

وأضافت إيناس عبد الدايم، أن خطط وزارة الثقافة تضم مسارا لدمج واكتشاف وتبنى ذوي القدرات الخاصة من الموهوبين الى جانب توفر كافة سبل المعرفة لهم وذلك من خلال فصول نوعية بمراكز تنمية المواهب في مختلف المحافظات، وإتاحة الفرصة لهم للالتحاق بمعاهد أكاديمية الفنون، وطباعة الأعمال الأدبية بطريقة برايل.

وتابعت أنه تم إنشاء أول فرقة مسرحية متخصصة في مصر والوطن العربي هي فرقة الشمس لدمج ذوي الاحتياجات والتي قدمت العديد من العروض المسرحية، وتفعيل إدارة التمكين الثقافي التابعة للهيئة العامة لقصور الثقافة والتى تعقد الكثير من الندوات والمؤتمرات لمناقشة وطرح قضاياهم وتنظيم الورش التدريبية على الحرف اليدوية وغيرها من الوان الفنون والآداب.

كما أعلن رئيس الأوبرا تقديم مكافاة مالية لها إلى جانب منحة مجانية تحفيزا وتشجيعا لها لتواصل السعى لتحقيق طموحها.

وزارة الثقافة الرئيس عبد الفتاح السيسي وزيرة الثقافة إيناس عبد الدايم ذوي الاحتياجات ذوي القدرات الخاصة

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