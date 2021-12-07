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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أول تعليق من فرنسا على مقترحات إيران في المفاوضات النووية

فرنسا وإيران
فرنسا وإيران

أعلنت وزارة الخارجية الفرنسية، أن فرنسا تعتبر المقترحات، التي تقدمت بها إيران في مفاوضات فيينا النووية، تخالف هدف الوصول إلى اتفاق بأسرع وقت ممكن.

ووفقا لوكالة الأنباء الروسية سبوتنيك، قالت الخارجية الفرنسية في بيان، اليوم الثلاثاء، إن فرنسا تعتبر الاقتراحات التي تقدمت بها إيران لا تشكل ركيزة منطقية ولا تتناسب مع هدف الوصول لاتفاق بشأن إحياء الاتفاق النووي بأسرع وقت ممكن لمصلحة الأطراف كافة.

وأعربت الخارجية الفرنسية بحسب البيان، عن خيبة أملها حيال نتائج الجولة السابعة من المفاوضات، داعية إلى استئنافها بأسرع وقت ممكن.

ولفتت الخارجية الفرنسية إلى أن الوقت اللازم لإحياء الاتفاق النووي ينفد، في ظل مواصلة إيران برنامجها النووي "بمسار مقلق جدا".

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من جانبها، وصفت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي الجولة السابعة من محادثات فيينا حول الاتفاق النووي الإيراني، التي انعقدت الأسبوع الماضي بين إيران ودول مجموعة 4+1، بأنها "مخيبة للآمال"، مؤكدة أن إيران لم تكن مستعدة لإحداث أي تقدم خلال المفاوضات.

وقالت ساكي، خلال إفادة صحفية اليوم الاثنين، إن "جولة محادثات فيينا الأخيرة كانت مخيبة للآمال، وطهران لم تذهب إلى طاولة المفاوضات مستعدة لأي تقدم".

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