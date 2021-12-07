تركوهم يُقتلون.. الكشف عن فضيحة لـ بريطانيا خلال إجلاء الأفغان

قال مصدر في وزارة الخارجية البريطانية في دليل عارضه وزير الخارجية السابق دومينيك راب، إن تعامل بريطانيا مع إجلاء الأفغان المستضعفين من كابل بعد استيلاء طالبان على السلطة في أغسطس، كان مختلاً وفوضويًا.

وحسب "رويترز"، دافعت الحكومة مرارًا وتكرارًا عن جسرها الجوي من كابول ضد الانتقادات التي تقول إن بريطانيا ربما تركت الآلاف من الأفغان المؤهلين وراءها في البلاد بعد أن علقت بمدى سرعة سقوط الحكومة الأفغانية.

في دليل مكتوب أمام لجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان، قال رافائيل مارشال، المسؤول السابق بوزارة الخارجية، إن عملية إعطاء الأولوية لمن يجب إخلاؤه "تعسفية ومختلة وظيفيًا".

وقال إنه كان هناك عدد محدود من الموظفين، ففي ظهيرة أحد الأيام كان شخصاً وحيداً معنياً بمباشرة رسائل البريد الإلكتروني، على الرغم من إلحاح الموقف، وظل التوقع بأن الموظفين سيعملون ثماني ساعات فقط في اليوم، خمسة أيام في الأسبوع.

وقدر أن ما بين 75.000 و 150.000 شخص تقدموا بطلبات للإجلاء لكن أقل من 5٪ تلقوا المساعدة.

وكتب "من الواضح أن بعض الذين تركوا وراءهم قد قتلوا على يد طالبان منذ ذلك الحين".

وقال إن نقص الموظفين تفاقم بسبب الأشخاص الذين يعملون من المنزل بسبب جائحة كورونا، واضطر الجنود الذين تم جلبهم للمساعدة في البداية إلى مشاركة جهاز كمبيوتر واحد بين ثمانية أشخاص.

وقال: "تلقت رسائل البريد الإلكتروني ردًا تلقائيًا مفاده أن طلب المساعدة قد تم" تسجيله ". وكان هذا عادةً خاطئًا. وفي آلاف الحالات لم تتم قراءة رسائل البريد الإلكتروني".

وقال راب، الذي تم نقله إلى وزير العدل من وزير الخارجية بعد انتقادات بأنه ذهب لقضاء عطلة في جزيرة كريت مع تقدم طالبان في كابول، لشبكة سكاي نيوز: "لقد فعلنا كل ما في وسعنا ... تم إجلاء 15000 شخص في غضون أسبوعين".

ونفى راب اتهام مارشال بأنه تباطأ في الاستجابة لطلبات الموافقة.

وقال راب، وهو أيضا نائب رئيس الوزراء، "أردنا التأكد من أن لدينا الحقائق الأساسية من أجل اتخاذ قرارات واضحة".

قال مارشال أيضًا إن السعة التي كان من الممكن استخدامها لمعالجة الأشخاص تم استخدامها لإجلاء الحيوانات من الملجأ. عارض راب هذا، قائلاً إن رفاهية الحيوانات لم يتم وضعها فوق الأفراد.