بريطانيا.. تسجيل أكثر من 100 إصابة بـ متحور أوميكرون

وقالت وكالة الأمن الصحي في المملكة المتحدة اليوم الثلاثاء، إن بريطانيا اكتشفت 101 حالة مؤكدة أخرى لمتغير أوميكرون لفيروس كورونا، ليرتفع العدد الإجمالي للحالات إلى 437 حالة.. حسب "رويترز".

وكان رئيس وزراء بريطانيا، بوريس جونسون قال، اليوم الثلاثاء، إن المتحور الجديد لفيروس كورونا "أوميكرون" أكثر عدوي وانتشارا من "دلتا".

وجاءت تصريحات بوريس جونسون اليوم خلال اجتماع لمجلس الوزراء عقد صباح اليوم لبحث على آخر المستجدات المتعلقة بمتحور كورونا الجديد.

وقالت البروفيسورة سارة جيلبرت(الحاملة لقب ديم ضمن نظام ألقاب الشرف البريطانية)، في محاضرة إن هناك حاجة إلى مزيد من التمويل للتأهب للأوبئة لمنع ضياع ما أحرز من تقدم.

وحذرت من أن اللقاحات يمكن أن تكون أقل فعالية في مواجهة متحور أوميكرون.

وأضافت أن على الناس توخي الحذر حتى يُعرف المزيد عنه.