عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

تقارير : آبل أبرمت صفقة سرية مع الحكومة الصينية مدتها 5 سنوات بقيمة 275 مليار دولار

تقارير : آبل أبرمت
تقارير : آبل أبرمت صفقة سرية مع الحكومة الصينية

كشفت تقارير أن شركة آبل الأمريكية أبرمت صفقة سرية مدتها 5 سنوات بقيمة 275 مليار دولار مع الحكومة الصينية، حيث يُزعم أن نجاح شركة آبل في الصين يرجع إلى اتفاق مع حكومة البلاد للمساعدة في تطوير اقتصادها.

 

وبحسب تقرير من موقع The Information فإن تيم كوك المدير التنفيذى لشركة آبل ضغط شخصيًا على المسؤولين في الصين للحصول على أفضل صفقة للشركة، حيث قام تيم كوك بزيارة إلى البلاد في عام 2016  وخلال تلك الزيارة ، وقع اتفاقية مع الحكومة الصينية.

آبل تبدأ في إجراءات حماية الأطفال من الاستغلال الجنسي مع iOS 15.2|تفاصيل

منها قلة الإقبال على الشراء.. لهذه الأسباب آبل تخفض إنتاج هواتف iPhone 13

وفي عام 2016 الذى تم توقيع الصفقة فيه، كان المسؤولون الصينيون ينظرون إلى شركة آبل على أنها لا تفعل ما يكفي لمساعدة الاقتصاد المحلي ، وفقًا لما تنص عليه الوثائق الداخلية حيث كان التنفيذيون في شركة آبل يواجهون مشكلة في محاولة تغيير الرأي الصيني عن الشركة.


وخلال زيارات متعددة ، قيل إن كوك ضغط على المسؤولين نيابة عن شركة آبل ، بالإضافة إلى توقيع الصفقة مع وكالة حكومية صينية، حيث كان من الممكن أن تؤثر ممارسة الضغط ضد التهديدات المختلفة على تطبيقات App Store و Apple Pay .

 

وفقا لموقع AppleInsider فإن آبل تعتبر الصين سوقًا رئيسيًا ، حيث تعد هى أكبر سوق للهواتف الذكية في العالم وتبذل آبل جهودًا كبيرة لتحقيق تقدما ملحوظا ، سواء في إنشاء عمليات مخصصة أو في عمليات سلسلة التوريد الواسعة .

 

وكجزء من الاتفاقية ، تعمل آبل مع الشركات المصنعة الصينية لإنشاء التقنيات الأكثر تدما و دعم تدريب التصنيع الصيني عالي الجودة، كما ترافق ذلك مع وعود بزيادة استخدامها للموردين الصينيين لمكونات الأجهزة ، والعمل مع شركات البرمجيات الصينية والاستثمار في شركات التكنولوجيا ، والعمل مع الجامعات الصينية على تقنيات جديدة.

 

وتسبب ضغط تيم كوك مع كبار المسؤولين وغيرهم من مجالات الحكومة الصينية بشكل غريب في مزيد من القلق بين المديرين التنفيذيين في شركة آبل في الصين، كما أدت قدرة كوك الشهيرة على تكوين علاقة مع القادة إلى اعتقاد بعض المسؤولين التنفيذيين في شركة آبل أن الشركة قد تكون معرضة للخطر ما لم يتمكن المديرون المحليون من تكوين علاقاتهم الخاصة ، وذلك وفقًا لإحدى الوثائق الداخلية.
 

شركة ابل الحكومة الصينية صفقة سرية الصين تيم كوك

ترشيحاتنا

تفاصيل استقبال محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب لوفد البرلمان الأوروبي.. فيديو

يمين التاجر.. دار الإفتاء: إكثار الحلف أثناء البيع والشراء مكروه

مسئول سابق بالأرصاد يكشف مفاجأة حول فصل الشتاء هذا العام

الأرصاد تحذر من تقلبات جوية وأمطار وأتربة خلال الساعات المقبلة.. فيديو

تعليق ناري من أحمد موسى على تشكيلة منتخب مصر أمام الجزائر.. فيديو

برودة القدم في الشتاء.. علامة تؤكد وجود مشكلة صحية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بسبب الطقس.. تعطيل الدراسة غداً بكليات جامعة الإسكندرية

هل يتم تعطيل الدراسة بمدارس القاهرة غدا؟.. المحافظة تجيب

فرض الإجازات.. لجنة مكافحة كورونا تعلن موعد تطبيق خطة التعامل مع زيادة الإصابات

الأقمار الصناعية ترصد| عاصفة باردة وأمطار تضرب البلاد خلال ساعات

بث مباشر منتخب مصر.. مشاهدة مباراة مصر والجزائر اليوم في كأس العرب 2021

طقس الغد أصعب من اليوم.. الأرصاد توجه تحذيرا عاجلا للمواطنين.. فيديو

مكافأة شهر من الأجر الثابت.. مزايا جديدة للموظفين بمشروع قانون العمل الجديد

عواصف وأمطار.. الأرصاد تكشف مفاجأة عن حالة الجو خلال الساعات المقبلة.. فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الفرن الطين ورحلة عناء ربة المنزل لإخراج أشهى خبز وأجمل فطير|نوستالجيا

الخروج بلا خسارة هدف الفريقين.. هل تحطم مصر رقم محاربي الصحراء القياسي؟

السماء خضراء وتحالف دولي.. مسافر عبر الزمن: أحداث مثيرة يشهدها العالم قريبا

عاشت مراهقتها في السجن.. 8 حواديت من حياة شهرزاد السينما المصرية

فيديو

إنقاذ 10 أشخاص بينهم 5 أطفال إثر حريق فى عقار بمدينة نصر .. فيديو

أبرزها إلغاء التشعيب .. قرارات عاجلة من وزارة التعليم لـ طلاب الثانوية العامة

أمواج بارتفاع 5 أمتار.. الرياح تصل لـ 70 كم في الساعة بالإسكندرية

مش هسيب حق ابني.. الفنان أبو يكشف تطورات الحالة الصحية لنجله بعد إصابته بارتجاج في المخ

المزيد

ساحة رأي

د. محمد مبروك يكتب: محمد صلاح والمزايدات المستمرة

د. علاء الشال يكتب: احتواء الخلافات الأسرية

إبراهيم يوسف يكتب: صاحب الخلق العظيم

عبد المعطي أحمد يكتب: أصعب المراحل في ليبيا

د. لميس عبد القادر تكتب: لغز الحضارة المصرية القديمة

د.علاء الشال يكتب: ميتا .. أهلا بك في العالم الافتراضي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود دياب

والله لا أستحي أن أقول ذلك

إيمان الدربي

أيام مناهضة العنف ضد النساء

مني أحمد

قادة التنوير

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى " 9 "

د.سالم الكتبي

الاختبار الأصعب للرئيس بايدن

المستشار أسـامة الصعيدي

ثقافة الاعتذار وأخلاق الفرسان

د.شيماء سراج

شيمااااء .. وقوى التغيير المضاد

إلهام أبو الفتح

الزوجة أول من يعلم

اﻟﻤﺰﻳﺪ