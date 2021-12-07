تقارير : آبل أبرمت صفقة سرية مع الحكومة الصينية مدتها 5 سنوات بقيمة 275 مليار دولار

كشفت تقارير أن شركة آبل الأمريكية أبرمت صفقة سرية مدتها 5 سنوات بقيمة 275 مليار دولار مع الحكومة الصينية، حيث يُزعم أن نجاح شركة آبل في الصين يرجع إلى اتفاق مع حكومة البلاد للمساعدة في تطوير اقتصادها.

وبحسب تقرير من موقع The Information فإن تيم كوك المدير التنفيذى لشركة آبل ضغط شخصيًا على المسؤولين في الصين للحصول على أفضل صفقة للشركة، حيث قام تيم كوك بزيارة إلى البلاد في عام 2016 وخلال تلك الزيارة ، وقع اتفاقية مع الحكومة الصينية.

وفي عام 2016 الذى تم توقيع الصفقة فيه، كان المسؤولون الصينيون ينظرون إلى شركة آبل على أنها لا تفعل ما يكفي لمساعدة الاقتصاد المحلي ، وفقًا لما تنص عليه الوثائق الداخلية حيث كان التنفيذيون في شركة آبل يواجهون مشكلة في محاولة تغيير الرأي الصيني عن الشركة.



وخلال زيارات متعددة ، قيل إن كوك ضغط على المسؤولين نيابة عن شركة آبل ، بالإضافة إلى توقيع الصفقة مع وكالة حكومية صينية، حيث كان من الممكن أن تؤثر ممارسة الضغط ضد التهديدات المختلفة على تطبيقات App Store و Apple Pay .

وفقا لموقع AppleInsider فإن آبل تعتبر الصين سوقًا رئيسيًا ، حيث تعد هى أكبر سوق للهواتف الذكية في العالم وتبذل آبل جهودًا كبيرة لتحقيق تقدما ملحوظا ، سواء في إنشاء عمليات مخصصة أو في عمليات سلسلة التوريد الواسعة .

وكجزء من الاتفاقية ، تعمل آبل مع الشركات المصنعة الصينية لإنشاء التقنيات الأكثر تدما و دعم تدريب التصنيع الصيني عالي الجودة، كما ترافق ذلك مع وعود بزيادة استخدامها للموردين الصينيين لمكونات الأجهزة ، والعمل مع شركات البرمجيات الصينية والاستثمار في شركات التكنولوجيا ، والعمل مع الجامعات الصينية على تقنيات جديدة.

وتسبب ضغط تيم كوك مع كبار المسؤولين وغيرهم من مجالات الحكومة الصينية بشكل غريب في مزيد من القلق بين المديرين التنفيذيين في شركة آبل في الصين، كما أدت قدرة كوك الشهيرة على تكوين علاقة مع القادة إلى اعتقاد بعض المسؤولين التنفيذيين في شركة آبل أن الشركة قد تكون معرضة للخطر ما لم يتمكن المديرون المحليون من تكوين علاقاتهم الخاصة ، وذلك وفقًا لإحدى الوثائق الداخلية.

