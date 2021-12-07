البورصات العربية: ارتفاع أغلب أسواق المال العربية والخليجية.. مصر وفلسطين والعراق في خانات الخسارة

البورصات العربية:

إرتفاع أغلب البورصات العربية والخليجية

مصر وفلسطين والعراق في خانات الخسارة

شهدت مؤشرات البورصات المصرية والعربية إنخفاضاً في أغلب الأسواق، وذلك في ختام تعاملات اليوم الثلاثاء 7 ديسمبر 2021، وغردت البورصة السعودية مع العديد من أسواق المال العربية في خانات الربح، وجاءت المؤشرات كالتالى:

البورصة المصرية

سجلت مؤشرات البورصة المصرية تبايناً ملحوظاً لدى إغلاق تعاملات اليوم، وارتفع مؤشر السوق الرئيس (إيجي إكس 30) بنسبة 0.2% مسجلاً 11538.26 نقطة، فيما تراجع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة (إيجي إكس 70) بما نسبته 2.82% ليصل إلى 2135.28 نقطة، وشملت التراجعات مؤشر (إيجي إكس 100) الأوسع نطاقًا الذي فقد 2.29% من قيمته، منهياً التعاملات عند مستوى 3136 نقطة.



وخسر رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة المصرية 3.3 مليارات جنيه ليصل إلى 728.9 مليار جنيه، بعد تداولات كلية بالسوق بلغت 1.77 مليار جنيه.

الأسهم السعودية

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية اليوم مرتفعًا 87.13 نقطة ليقفل عند مستوى 11108.20 نقاط, وبتداولات بلغت قيمتها 7.4 مليارات ريال.



وبلغت كمية الأسهم المتداولة -وفق النشرة الاقتصادية اليومية لوكالة الأنباء السعودية لسوق الأسهم السعودية- 208 ملايين سهم، تقاسمتها أكثر من 360 ألف صفقة، سجلت فيها أسهم 181 شركة ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 18 شركة على تراجع.



وكانت أسهم شركات وفرة، ومتطورة، وباتك، وصدر، وحلواني إخواني الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات بترو رابغ، وبوبا العربية، وبن داود، والرياض، وشركة المعمر لأنظمة المعلومات، فكانت الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 10.00% و 7.08% .



فيما كانت أسهم شركات دار الأركان، وبترو رابغ، والإنماء، والتصنيع، وكيان السعودية الأكثر نشاطًا بالكمية, كما كانت أسهم شركات الراجحي، وبترو رابغ، وشركة الإتصالات السعودية، سابك، والتطويرية الغذائية، الأكثر نشاطًا في القيمة.



وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم مرتفعًا 262.58 نقطة ليقفل عند مستوى 23450.29 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 31 مليون ريال, وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من 530 ألف سهم تقاسمتها 1910 صفقات.

البورصة الكويتية

أغلقت بورصة الكويتية تعاملاتها على ارتفاع اليوم, مؤشر السوق العام 64ر57 نقطة ليبلغ مستوى 82ر7041 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 83ر0 %، وبلغت كمية الأسهم المتداولة 7ر381 مليون سهم, عبر 14716 صفقة نقدية, بقيمة 5ر78 مليون دينار.



وارتفع مؤشر السوق الرئيس بمقدار 6ر54 نقطة, لينهي تداولاته عند 93ر5895 نقطة, مرتفعاً بنسبة 93ر0 %, جراء تداول 2ر267 مليون سهم, بقيمة 7ر28 مليون دينار, نتيجة تنفيذ 8827 صفقة نقدية.



وصعد مؤشر السوق الأول بمقدار 76ر59 نقطة, مسجلاً 03ر7633 نقطة, ما نسبته 79ر0 %, من خلال تداول 4ر114 مليون سهم, عبر 5889 صفقة بقيمة 8ر49 مليون دينار.

بورصة قطر

سجّل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم، ارتفاعاً بمقدار 43.83 نقطة، أي ما نسبته 0.38%، ليصل إلى 11 ألفاً و626.11 نقطة.



وجرى خلال جلسة اليوم، تداول 143 مليوناً و66 ألفاً و3 أسهم بقيمة 398 مليوناً و203 آلاف و464.904 ريالاً، نتيجة تنفيذ 10169 صفقة في جميع القطاعات، وارتفعت في الجلسة أسهم 24 شركة، بينما انخفضت أسعار 19 شركة أخرى وحافظت شركتان على سعر إغلاقهما السابق.



وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول 667 ملياراً و333 مليوناً و998 ألفاً و506 ريالات، مقارنة مع آخر جلسة تداول والتي بلغت 667 ملياراً و229 مليوناً و642 ألفاً و643.490 ريالاً.

البورصة الأردنية

أغلقت البورصة الأردنية اليوم، على ارتفاع بنسبة 0.49%، عند مستوى 2075.69 نقطة، وبلغت كمية الأسهم المتداولة 3.9 ملايين سهم، بقيمة إجمالية بلغت نحو 4.5 ملايين دينار أردني، نتيجة تنفيذ 3392 صفقة.

بورصة مسقط

أغلق مؤشر بورصة مسقط (30) اليوم عند مستوى 98ر3980 نقطة مرتفعًا بـ 2ر12 نقطة وبنسبة 31ر0% مقارنة مع آخر جلسة تداول، والتي بلغت 77ر3968 نقطة.



وبلغت قيمة التداول مليونًا و770 ألفًا و259 ريالًا عُمانيًا مرتفعة بنسبة 9ر21% مقارنة مع آخر جلسة تداول والتي بلغت مليونًا و451 ألفًا و842 ريالًا عُمانيًا.

مؤشر الخرطوم

أغلق مؤشر سوق الخرطوم للأوراق المالية اليوم مستقرًا عند 20362.98 نقطة، ومقارنة بتداول أمس فقد انخفض حجم التداول من 75,053,514 إلى 69,085,387 جنيهًا، بينما ارتفع عدد الأوراق المالية المتداولة من 293,029 ورقة مالية إلى 7,345,719 ورقة مالية، وارتفع عدد الصفقات المنفذة من 159 صفقة إلى 161 صفقة.

البورصة العراقية

أغلقت البورصة العراقية اليوم على انخفاض بنسبة 1.13%, متوقفةً عند 556.72 نقطة، وانخفضت بموجب المؤشر أسهم 16 شركة, وارتفعت أسهم 4 شركات, فيما حافظت 5 شركات على أسعار أسهمها.



وبلغ عدد الأسهم المتداولة 1,527,727,492 سهمًا, بقيمة 1,428,697,725 دينارًا عراقيًا, تحصلت من إبرام 751 صفقة, شملت 25 شركة مساهمة, من أصل 103 شركات مسجلة في البورصة.

البورصة الفلسطينية

أغلقت البورصة الفلسطينية تداولاتها اليومية على انخفاض بنسبة 0.31% ما يعادل 1.87 نقطة، ليصل مؤشر القدس الرئيس عند مستوى 598.88 نقطة، وبلغت كمية الأسهم المتداولة 724,767 سهمًا بقيمة إجمالية بلغت 1,487,438 دولارًا نفذت من خلال 169 صفقة.

بورصة تونس

أقفل المؤشر الرئيس لبورصة تونس "توناندكس" تعاملات اليوم، على شبه استقرار بنسبة 0.06 في المئة، ليصل عند 6976.59 نقطة.



فقد بلغ حجم الأموال المتداولة 1.7 مليون دينار تونسي، وسط ارتفاع أسهم 16 شركة وانخفاض أسهم 19 أخرى، واستمرار أسهم 11 شركة على ثبات.