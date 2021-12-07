وفاة نجل الإعلامية نهلة حجازي عقب رحلة طويلة مع المرض

أعلن عدد من أصدقاء الإعلامية نهلة حجازي، عن وفاه ابنها يوسف اليوم عقب رحلة طويلة مع المرض، عبر موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”.

وكتبت احدي أصدقاء الإعلامية نهلة حجازي: “بعد رحلة مرض طويلة يوسف ابن الصديقة نهلة حجازي في ذمة الله دعواتكم في أول ليلة له في القبر بالرحمة والمغفرة وأن يربط الله على قلب والدته ويرزقها الصبر الجميل وربنا يخلف عليها في مصابها”.

ومن المقرر اقامة صلاة الجنازة علي نجل نهلة حجازي بعد صلاة العشاء، مساء اليوم، بمسجد عباد الرحمن بالحي المتميز ٦ أكتوبر.

وتفاعل عدد كبير من متابعي نهلة حجازي مع خبر وفاة ابنها، وحرصوا علي التعليق لها بالدعاء من اجلها ومن أجل ابنها.