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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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تشمل "بث مباشر عبر فيسبوك".. عمرو الورداني يكشف أهمية دار الإفتاء في توعية الأسر ..فيديو

الأسر
الأسر

قال الدكتور عمرو الورداني أمين الفتوى بدار الإفتاء ، إن الحياة الزوجية هي أطول فترة في حياة الإنسان ولذلك فإن الشرع ربطة بالقيم قبل أن يربطه بالأحكام التي يمكن أن نجدها لدى القضاء .

وأضاف عمرو الورداني خلال مداخلة هاتفية في برنامج " الحقيقة " المذاع على قناة " اكسترا نيوز " ، إن مركز الإرشاد الزواجي بدار الإفتاء  يساعد المقبلين على الزواج بتعريفهم بقواعد وأسس الحياة السليمة ونتعامل مع الأسر على انها قيمة حتى يكون هناك تربية اسرية ذات قيمة عالية وذات ثقافة مجتمعية .

وأوضح عمرو الورداني ، إن دار الإفتاء تقوم بعمل بث مباشر كل يوم ثلاثاء  على صفحتها لتوعية وتثقيف المجتمع، ودار الإفتاء تعرف ان الوعي صناعة ثقيلة ومليء بالتفاصيل .

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