تلاميذ رابعة ابتدائي يؤدون امتحان اللغة الإنجليزية

يؤدي الآن تلاميذ رابعة ابتدائي في المدارس الابتدائية الموجودة على مستوى الجمهورية، امتحان اللغة الانجليزية ، وذلك في رابع أيام امتحانات رابعة ابتدائي الشهرية.

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن زمن الامتحان يعادل زمن حصة دراسية واحدة لكل مادة.

ويغطي الامتحان المقرر الذي تم تدريسه في المناهج حتى منتصف نوفمبر 2021، ولن تعلن نتيجة امتحانات رابعة ابتدائي الشهرية لأنها عبارة عن مجرد أمثلة من طرق التقييم مثل الأنشطة في الكتب الجديدة.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه لا داعي نهائيا للقلق الذي يعيشه الأهالي الآن بسبب امتحانات رابعة ابتدائي الشهرية.

وقال مصدر مسئول بوزارة التربية والتعليم إن فكرة امتحانات رابعة ابتدائي الشهرية ليست في النجاح والرسوب و “الامتحان مش عقاب”.

وأضاف المصدر: “الهدف من امتحانات رابعة ابتدائي الشهرية، هو قياس حجم استيعاب التلاميذ لمخرجات التعلم المستهدفة من كل درس في المناهج الجديدة، لتقديم الأفضل لتحسين مستوى التلاميذ دائما”.

وقد تم إصدار تعليمات رسمية لجميع المدارس الابتدائية بضرورة الالتزام بجميع الإجراءات الاحترازية اللازمة لمنع انتشار فيروس كورونا داخل لجان امتحانات رابعة ابتدائي الشهرية.

وأكدت وزارة التربية والتعليم أنه تم التشديد على الالتزام بـ ارتداء الكمامات والالتزام بالتباعد بين مقاعد الطلاب داخل الفصول أثناء سير الامتحان، بالإضافة إلى تعقيم جميع الفصول التي تعقد فيها امتحانات رابعة ابتدائي.

وأكدت وزارة التربية والتعليم، أن امتحانات المواد الأساسية لـ رابعة ابتدائي تم وضعها على مستوى الإدارة بمعنى أن التوجيه المختص بوزارة التربية والتعليم هو المنوط بوضع الأسئلة.

وعن نظام التقييم لـ تلاميذ رابعة ابتدائي، فيتم على مستوى المدرسة وتحت إشراف التوجيه وإدارة المدرسة، ويكون التقييم بالألوان وليس الدرجات.