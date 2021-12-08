الجزائر تسجل 197 إصابة جديدة بكورونا و3 وفيات خلال 24 ساعة

سجلت وزارة الصحة الجزائرية، 197 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و3 حالات وفاة، فيما تماثل 161 مريضا للشفاء خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضحت الوزارة، في بيان لها، أن إجمالي الحالات المصابة بلغ 211 ألفا و859 حالة؛ من بينها 197 حالة إصابة جديدة، بينما بلغ العدد الإجمالي للمصابين الذين تماثلوا للشفاء 145 ألفا و511 شخصا.

وأضافت الوزارة أن العدد الإجمالي للوفيات بلغ 6 آلاف و111 حالة، فيما يتواجد حاليا 14 مريضا في العناية المركزة.

كما نوهت الوزارة الجزائرية، بأن 20 ولاية من أصل 58 لم تسجل أي حالة خلال الـ24 ساعة الماضية، فيما سجلت 21 ولاية أخرى من حالة واحدة إلى 9 حالات فيما سجلت 7 ولايات 10 حالات فما فوق.

وأوصت "الصحة" الجزائرية مواطنيها بضرورة الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية، والامتثال لقواعد الحجر الصحي.

كانت السلطات الجزائرية قد أصدرت قرارا، في نوفمبر الجاري، بتمديد رفع الحظر الصحي المفروض بسبب كورونا عبر كامل الأراضي الجزائرية.