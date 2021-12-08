مؤتمر دولي بجامعة الأزهر يطرح رؤى علمية لمواجهة التغيرات المناخية.. 18 ديسمبر

تنظم جامعة الأزهر المؤتمر العلمي الدولي الثالث للبيئة والتنمية المستدامة والذي يقام تحت عنوان: «تغير المناخ التحديات والمواجهة» برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، خلال الفترة من 18 إلى 20 من ديسمبر الجاري، ومشاركة خبراء من جميع أنحاء العالم.

وقال الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس جامعة الأزهر، إن المؤتمر يقام في ظل قيام الدولة المصرية باستضافة المؤتمر الدولي للأمم المتحدة لتغير المناخ في العام القادم 2022م.

وأوضح أن المؤتمر الدولي الثالث الذي تنظمه جامعة الأزهر يتضمن عديدًا من الجلسات العلمية التي تتناول محاور كثيرة متعلقة بالتغيرات المناخية؛ ومن أبرزها: جلسة بعنوان: «دور القيادات الدينية والروحية في مواجهة قضايا التغيرات المناخية»، و«دور مؤسسات المجتمع المدني المصرية في مجابهة النوازل والكوارث المترتبة على التغيرات المناخية»، إضافة إلى «دور علوم وتكنولوجيا الفضاء والتغيرات المناخية في ضوء رؤية مصر 2030م».