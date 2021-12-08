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الإشراف العام
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

جامعات عالمية على أرض العاصمة الإدارية.. خطة التعليم العالي لدعم الخريج المصرى فى المستقبل

صدى البلد

قال الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمي، إن هناك من 5 إلى 6 جامعات يعملوا بالعاصمة الإدارية الجديدة، منهم من بدأوا من سنتين، ومنهم من دخل الخدمة هذا العام، وعلى سبيل المثال مؤسسة المعرفة.


وأضاف “عبد الغفار”، خلال كلمته في المنتدى العالمي للتعليم العالي والبحث العلمي، والذي يشهده الرئيس السيسى، أننا معنين بالبرامج التى تقدم فى الجامعات التى نستضيفها، حيث أننا نختار  ما يحتاجه الخريج المصرى فى المستقبل من خلال لجنة معنية.

وأشار إلى أن هناك العديد من الجامعات الأوروبية يعملوا فى العاصمة الإدارية الجديدة، وهناك طلاب داخل الجامعات وقاعات المحاضرات الآن.

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وجامعات العاصمة الإدارية هي :

 

- فرع الجامعة الدولية «كونفنتري» البريطانية


- فروع الجامعة الألمانية التطبيقية الدولية


- فرع جامعة هرتفورد شير البريطانية


- مجمع الجامعات الأوربية


- فرع جامعة البرنس إدوارد الكندية


وتنطلق فعاليات النسخة الثانية من المنتدى العالمي للتعليم العالي والبحث العلمي (GFHS)، بعنوان (رؤية المستقبل) خلال الفترة من 8 إلى 10 ديسمبر 2021، بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك برعاية وحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالإضافة إلى مشاركة لفيف من دول العالم الإسلامي، وذلك بالتزامن مع استضافة جمهورية مصر العربية للدورة الرابعة عشرة للمؤتمر العام لمنظمة الإيسيسكو، والدورة الثانية والأربعين للمجلس التنفيذي للمنظمة.

وقد أشار الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إلى أن المنتدى يتناول عددًا من المحاور، من أهمها: مستقبل العمل، إعداد وتأهيل الطلاب وشباب الباحثين لوظائف المستقبل، احتياجات أسواق العمل المحلية والدولية في ظل تداعيات جائحة كورونا، والتغيرات السريعة في مهارات التوظيف والطلب على سوق العمل، التي فرضتها الثورة الصناعية الرابعة والخامسة، جاهزية مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي للثورة الصناعية الخامسة.


ولفت إلى مشاركة عدد من الجامعات العالمية المرموقة والجهات والمنظمات الدولية، ومن أهمها: جامعات جورج واشنطن، وهارفارد، وولاية أريزونا، وفيرجينيا، وتشابمان، ومعهد بوسطن العالمي بالولايات المتحدة الأمريكية، وجامعة سابينزا روما بإيطاليا، والكلية الملكية للجراحين بالمملكة المتحدة، وجامعة لينكولن بإنجلترا، وجامعة سيبيو برومانيا، وجامعتى كيبيك وويندسور بكندا، وجامعة بوتسدام الألمانية، بالإضافة إلى عدد من المنظمات والجهات الدولية وهى: اليونسكو، والإيسيسكو، والبنك الدولى، والمجلس الوطنى للتقويم والاعتماد (NAAC)، والماجنا كارتا Magna Charta، ومنظمة  Coursera لبناء المهارات والقدرات، وكذلك الناشر العالمى Elsevier، Knowledge E.

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