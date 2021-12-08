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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

هند صبري تتألق بإطلالة محتشمة في أحدث جلسة تصوير لصالح مجلة"vogue"العربية

بإطلالة أنيقة.. هند صبري تتألق في أحدث جلسة تصوير

صدى البلد

شاركت الفنانة هند صبري، بصورة لها من أحدث جلسة تصوير لصالح مجلة"vogue" العربية، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي إنستجرام.

 

وتألقت هند صبري ، بفستان أبيض تميز بقصة محتشمة ورقيقة ، وزينت إطلالتها بعقد ألماس باللون الأخضر واعتمدت شعرها مرفوعا.

 

جدير بالذكر أن النجمة هند صبري أعربت عن سعادتها بالمشاركة  في الدورة الافتتاحية لمهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي.

 

وقالت هند صبري: " ألف مبروك حدث تاريخى ، وسعداء للغاية به ، مبروك للشباب السعودي لأن كل ده منكم ولكم،  وإن شاء الله الدورات  القادمة تكون أحلى وأهم ".

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