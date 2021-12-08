عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

رئيس لجنة الإسكان بالبرلمان يشيد بالمشروعات القومية بمطروح..صور

محافظ مطروح يلتقى
محافظ مطروح يلتقى وفد برلماني

استقبل اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، الوفد البرلماني الذي يزور المحافظة حاليا، برئاسة النائب عماد سعد حمودة، للوقوف على تنفيذ المشروعات القومية التى تشهدها المحافظة وما يتم تنفيذه من مشروعات ضمن مبادرة "حياة كريمة" لتحسين مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين.

وقال النائب عماد سعد حمودة، رئيس الوفد البرلماني ورئيس لجنة الإسكان، إن المحافظة تشهد طفرة كبيرة فى المشروعات القومية وعلى رأسها مبادرة "حياة كريمة" التى غيرت وجه الحياة فى القرى والريف المصرى بالكامل، حيث شهدت السنوات الأخيرة اهتمام غير مسبوق من قبل القيادة السياسية بمشروعات التطوير والتجديد بالمحافظة لتحقيق تنمية شاملة حقيقة على الأرض.

وتابع حمودة، خلال لقاء المحافظ اليوم بأعضاء الوفد بمقر المحافظة اليوم،:" القيادة السياسية تولي المشروعات القومية اهتمام كبير وفى القلب منها محافظة مطروح التى شهدت عدد من مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى ومحطات التحلية وغيرها من المشروعات التى تهدف لكي يعيش الإنسان حياة كريمة تليق بالمواطن المصرى".

ويشارك فى الزيارة، النائب، أمين مسعود، عرفة صالح، أحمد ابوزيد، فخرى طايل، محمد ثابت، محمد جنيدى، محمد حسان، طه محمد بهجت، أحمد رمزى، محمود الشامى، يحيى عيسوي،  أحمد عبد الهادى، والنائبين رقية عبد العزيز، وميرفت عازر.

263526081_4711448932231294_3602690284892630392_n
263526081_4711448932231294_3602690284892630392_n
263570672_208136601479955_3714028366296018520_n
263570672_208136601479955_3714028366296018520_n
264095839_765582404840620_2007232122185557180_n
264095839_765582404840620_2007232122185557180_n
263157526_1010650656148108_5020313776746661130_n
263157526_1010650656148108_5020313776746661130_n
263573475_629920841689611_4622788219515679287_n
263573475_629920841689611_4622788219515679287_n
محافظ مطروح مبادرة حياة كريمة القرى الريف المصري القيادة السياسية

ترشيحاتنا

سقوط عصابة نسائية تنصب على رواد مواقع التواصل الاجتماعى

شبيه أوميكرون..متحور جديد يثير القلق في العالم.. لا يمكن اكتشافه بالطرق العادية

سيدة أوروبا الأولى تنهي 16 عاما من المجد| ماذا صنعت أنجيلا ميركل لـ ألمانيا

انفوجراف.. جامعة مصر للمعلوماتية بالعاصمة الإدارية صرح تعليمي رائد

صحيفة : حصول تل ابيب على أسلحة لضرب إيران يتطلب سنوات

النيابة في واقعة الساطور بالإسماعيلية: أصابته اللعنة في مشاعره.. فعاش في الناس بلا قلب ولا ضمير

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هي طلبت معايا كدة.. الاعترافات الكاملة للمتهم في واقعة ساطور الإسماعيلية

بسب سوء الأحوال الجوية.. تعطيل الدراسة غدا في 4 محافظات

أول تعليق من رضا عبدالعال على تعادل مصر مع الجزائر

عاصفة تقترب .. الأرصاد الجوية تحذر من طقس اليوم

ميدو يطالب الخطيب بشطب هذا الشخص من الأهلي لتصرفه المشين

بيان عاجل من مصر للطيران بشأن المسافرين إلى أمريكا

صدمة .. شوبير يكشف تفاصيل إصابة أيمن أشرف نجم منتخب مصر

فرض الإجازات.. لجنة مكافحة كورونا تعلن موعد تطبيق خطة التعامل مع زيادة الإصابات

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة تسوية البرجر الجاهز والبيتي باحترافية

فوز بفارق الانذارات وحسن السير والسلوك.. لماذا تصدرت مصر مجموعة كأس العرب؟

صاحب مشهد السحل.. لماذا رفض يوسف شاهين كتابة اسم كرم مطاوع على فيلم الأرض؟

بحضور يسرا ولبلبة.. العرض العربي الأول لفيلم صالون هدى بالبحر الأحمر السينمائي|شاهد

فيديو

٤٠ ألف دولار شهريا .. تفاصيل دعوى محمد إمام ضد أدمن صفحته

فيديو جراف.. عنده ولد .. ماذا قال سمير صبري عن مشواره الفني وفتاة أحلامه

فيديو جراف| من ممثل في السينما إلى بقال.. قصة الفنان حسين الشريف

ما قصة أطول شقيقين في مصر.. رحيل الأخت والأخ ينتظر معجزة| فيديو جراف

المزيد

ساحة رأي

د. محمد مبروك يكتب: محمد صلاح والمزايدات المستمرة

د. علاء الشال يكتب: احتواء الخلافات الأسرية

إبراهيم يوسف يكتب: صاحب الخلق العظيم

عبد المعطي أحمد يكتب: أصعب المراحل في ليبيا

د. لميس عبد القادر تكتب: لغز الحضارة المصرية القديمة

د.علاء الشال يكتب: ميتا .. أهلا بك في العالم الافتراضي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود دياب

والله لا أستحي أن أقول ذلك

إيمان الدربي

أيام مناهضة العنف ضد النساء

مني أحمد

قادة التنوير

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى " 9 "

د.سالم الكتبي

الاختبار الأصعب للرئيس بايدن

المستشار أسـامة الصعيدي

ثقافة الاعتذار وأخلاق الفرسان

د.شيماء سراج

شيمااااء .. وقوى التغيير المضاد

إلهام أبو الفتح

الزوجة أول من يعلم

اﻟﻤﺰﻳﺪ