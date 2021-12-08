عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

التعاون الإسلامي: نهدف إلى مساعدة البلدان التي تواجه صعوبات اقتصادية وصحية

الأمين العام لمنظمة
الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي

قال السفير حسين إبراهيم طه، الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، إننا نجتمع اليوم في وقت لا يزال فيه العالم يعاني من واحدة من أسوأ الجوائح في التاريخ المعاصر، وهي جائحة كورونا التي قلبت الحياة رأسا على عقب، ودمرت الاقتصادات، وأثرت سلبا على استراتيجيات التنمية في كثير من الدول والمؤسسات العالمية, وأدت إلى تراجع خدمات الرعاية الصحية الأساسية، بما في ذلك التحصين الروتيني الذي يعد حجر الزاوية في صحة الأطفال.

وأضاف الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي خلال كلمته اليوم الأربعاء، بفعاليات الاجتماع السنوي الثامن للفريق الاستشاري الإسلامي، بمقر مشيخة الأزهر الشريف، إن اجتماعنا اليوم يهدف إلى التأكيد مجددا على التزامنا بالعمل عن قرب مع شركائنا في الفريق الاستشاري الإسلامي لمساعدة دولنا الأعضاء في إعادة البناء على نحو أفضل، ومساعدة البلدان التي تشهد حالات إصابة بشلل الأطفال على مكافحته، حتى نتمكن من تحقيق أهدافنا المحددة في هذا المجال.

وأشار فضيلته إلى أن الفريق الاستشاري الإسلامي، بالإضافة إلى ولايته الأساسية في مكافحة شلل الأطفال وتعزيز صحة الأم والطفل؛ استطاع أن يقدم إسهاما كبيرا في الاستجابة العالمية لجائحة كوفيد-19، وقد حظي الفريق بتقدير واسع النطاق نظرا لجهوده في التوعية ورفع مستوى المعرفة بالإجراءات الوقائية المتوافقة مع الشريعة، لوقف انتشار فيروس كورونا في بداية الجائحة، فضلًا عن دوره في تشجيع المجتمعات على تلقي اللقاح بوصفه أداة أساسية لإنقاذ الحياة، مشددًا على ضرورة زيادة دور الفريق الاستشاري من خلال نشر شبكاته من علماء الدين وقادة المجتمعات المحلية في البلدان ذات الأولوية، وفي مقدمتها مساعدة أفغانستان التي تواجه الكثير من التحديات والصعوبات الاقتصادية والاجتماعية والصحية، والعمل على إعادة تأهيلها حتى تتمكن من القيام بدورها الطبيعي في المجتمع الدولي

ويعتبر الفريق الاستشاري الإسلامي اتحادا إسلاميا، تم  إنشاؤه في عام 2013 بين الأزهر ‏الشريف ومجمع الفقه الإسلامي الدولي، ومنظمة التعاون الإسلامي، ومجموعة البنك الإسلامي ‏للتنمية، ويضم علماء دين وخبراء تقنيين.‏

ويحرص الفريق على مواصلة دعم المبادرات العالمية الساعية لحماية صحة الإنسان، وإذكاء الوعي بالقضايا ذات الأولوية في مجال الصحة ‏العامة في المجتمعات المحلية، من خلال المواءمة بين وجهات النظر التقنية والدينية، والاستفادة ‏من علماء الدين والأئمة وأصحاب التأثير في المجتمعات.

الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي

ترشيحاتنا

الرئيس السيسي: سنقاتل من أجل التعليم.. وجب أن تنتبهوا للفكر المتطرف الأحمق

إصابة نجم الهلال السعودي بـ فيروس كورونا للمرة الثانية

لسوء الأحوال الجوية.. تأجيل حفل تامر حسني | وهذا موعده الجديد

الأعلى للإعلام يفتح تحقيقاً مع القنوات التي تجاوزت في التغطيات الإعلامية |صور

بعد تنصيبه مستشارا لـ ألمانيا.. الرئيس الصيني يوجه رسالة لـ أولاف شولتس

اختيار 60 باحثا مصريا لتنمية مهاراتهم الأكاديمية الإلكترونية دوليًا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هي طلبت معايا كدة.. الاعترافات الكاملة للمتهم في واقعة ساطور الإسماعيلية

أول تعليق من رضا عبدالعال على تعادل مصر مع الجزائر

عاصفة تقترب .. الأرصاد الجوية تحذر من طقس اليوم

ميدو يطالب الخطيب بشطب هذا الشخص من الأهلي لتصرفه المشين

بيان عاجل من مصر للطيران بشأن المسافرين إلى أمريكا

فرض الإجازات.. لجنة مكافحة كورونا تعلن موعد تطبيق خطة التعامل مع زيادة الإصابات

السيسي: 100 فرصة تعليم مجانية في الجامعات المصرية للمواهب من العالم

صدمة .. شوبير يكشف تفاصيل إصابة أيمن أشرف نجم منتخب مصر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عايز أبوس الست دي.. من هي فتاة أحلام سمير صبري التي قبلها أنور وجدي

طريقة تسوية البرجر الجاهز والبيتي باحترافية

فوز بفارق الانذارات وحسن السير والسلوك.. لماذا تصدرت مصر مجموعة كأس العرب؟

صاحب مشهد السحل.. لماذا رفض يوسف شاهين كتابة اسم كرم مطاوع على فيلم الأرض؟

فيديو

زي ما الرئيس وعدها.. فرحة بسملة بعد تحقيق أمنيتها وركوب الطائرة

هربت لأسباب خاصة.. تحقيقات النيابة العامة تكشف حقيقة اختطاف فتاة سمالوط "فيديو"

ارتفاع الأمواج 5 أمتار.. رياح بسرعة70 كم في الساعة تضرب الإسكندرية.. فيديوجراف

٤٠ ألف دولار شهريا .. تفاصيل دعوى محمد إمام ضد أدمن صفحته

المزيد

ساحة رأي

عبد المعطى أحمد يكتب: السبب وراء متحورات «كورونا»

د. محمد مبروك يكتب: محمد صلاح والمزايدات المستمرة

د. علاء الشال يكتب: احتواء الخلافات الأسرية

إبراهيم يوسف يكتب: صاحب الخلق العظيم

عبد المعطي أحمد يكتب: أصعب المراحل في ليبيا

د. لميس عبد القادر تكتب: لغز الحضارة المصرية القديمة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

معرض العِزة

محمود دياب

والله لا أستحي أن أقول ذلك

إيمان الدربي

أيام مناهضة العنف ضد النساء

مني أحمد

قادة التنوير

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى " 9 "

د.سالم الكتبي

الاختبار الأصعب للرئيس بايدن

المستشار أسـامة الصعيدي

ثقافة الاعتذار وأخلاق الفرسان

د.شيماء سراج

شيمااااء .. وقوى التغيير المضاد

اﻟﻤﺰﻳﺪ