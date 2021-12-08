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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

رئيس اتحاد جامعة القاهرة : نسعى لـ عودة الأنشطة الطلابية بقوة خلال العام الدراسي

رئيس اتحاد جامعة
رئيس اتحاد جامعة القاهرة

كشف الطالب محمد معز بالله رئيس اتحاد جامعة القاهرة ، الانشطة الطلابية المتاحة خلال العام الدراسى 2021-2022 . 

وقال محمد معز بالله خلال تصريح لصدى البلد ، اننا نقوم باستكمال ما قام به اتحاد الطلاب خلال العام الدراسي الماضي ، من تسهيل عملية التواصل بين الطلاب وأعضاء هيئة التدريس ، بالإضافة إلى توصيل مشاكلهم إلى مجلس الجامعة . 

وأضاف “ محمد ” أننا نقوم بعودة الأنشطة الرياضية والثقافية ونقلها من الصفحات الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي إلى أن تصبح بالحرم الجامعي . 

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والجدير بالذكر ، كانت قد جرت عملية الانتخاب على رئيس اتحاد طلاب الجامعة ونائبه بالاقتراع السري بمشاركة 40 طالبا وطالبة من رؤساء ونواب الاتحادات الطلابية بكليات جامعة القاهرة، وبحضور الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة والدكتور جمال الشاذلي نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب والدكتور مجدي عمر مستشار رئيس الجامعة للأنشطة الطلابية، والأستاذ حسن سعده مدير عام رعاية الشباب بالجامعة.

وأوضح الدكتور الخشت، أن جامعة القاهرة تهدف إلى تكوين شخصية متكاملة للطالب، من حيث أن يكون طالب يجيد التفكير أولا، ثم التصرف، ويكون لديه عقلية نقدية ترغب في التفكير، إضافة إلى امتلاك حس ووجدان فني رفيع، وأن يكون صاحب جسد صحي ورياضي يؤهله للعمل، ويمتلك روح مستقيمة مبدعة، ونفس منظمة، لافتا إلى أن الإنسان روح وجسد وعمل ووجدان، ولابد أن يعمل الطالب عليها كما لابد أن تعمل الجامعة عليها.

وأشار رئيس جامعة القاهرة، إلى أن الانتخابات الطلابية يتم جزء منها بالتزكية والجزء الآخر بالانتخابات، وكلاهما جزءا من العملية الديمقراطية، موضحًا أن التزكية تتمثل في جلوس مجموعة طلاب مع بعضهم البعض والاتفاق فيما بينهم على اختيار من يمثلهم، وفي حال عدم الاتفاق يتم اللجوء إلى صناديق الاقتراع.

الطالب محمد معز بالله رئيس اتحاد جامعة القاهرة الأنشطة الطلابية ا جامعة القاهرة أعضاء هيئة التدريس

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