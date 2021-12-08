عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

مركز إعداد القادة بجامعة القاهرة ينظم دورة تدريبية لتنمية المهارات

جامعة القاهرة
جامعة القاهرة

أعلن مركز إعداد القادة بالإدارة العامة لرعاية الشباب بجامعة القاهرة، عن تنظيم دورة تدريبية بعنوان تنمية المهارات الشخصية والذاتية، وذلك يومي الإثنين والثلاثاء 12 - 13  ديسمبر الجاري في قاعة مركز إعداد القادة، ويتم الحجز بصورة بطاقة الرقم القومي والكارنيه الخاص بالكلية، كما يتم منح الحضور شهادة معتمدة بنهاية الدورة .


على الجانب الاخر ، كان الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي، وجه باستمرار المتابعة اليومية لعملية تطعيم كافة عناصر المنظومة التعليمية ضد فيروس كورونا، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي ، وقرارات لجنة الأزمات برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، للحد من انتشار فيروس كورونا بالجامعات، مع مراجعة وتدقيق الجامعات لموقف الطلاب من التطعيم.
 

كما شدد على عدم السماح بدخول الطلاب والعاملين وأعضاء هيئة التدريس  إلى الحرم الجامعي، إلا بعد تقديم شهادة تُثبت الحصول على اللقاح، وفي حالة عدم حصول الطالب على اللقاح، يُمكنه إجراء تحليل "PCR" يُقدمه أسبوعيًا.

وأكد الوزير ضرورة الالتزام الكامل بقرارات لجنة الأزمات، فيما يخُص عدم السماح للعاملين بمؤسسات الدولة بدخول مقراتها، إلا لمن حصل على التطعيم ضد فيروس كورونا، حرصا على سلامة كافة منتسبي الجامعات من الفيروس.

جامعة القاهرة التعليم العالي وزير التعليم وزير التعليم العالي خالد عبد الغفار

ترشيحاتنا

هشام يكن: مصطفى فتحي وأحمد رفعت أثبتا قدراتهما مع كيروش

عمرها 1000 عام.. العثور على قطعة ذهبية نادرة في الدنمارك تعود لـ مصر

مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 8 ديسمبر 2021 في محافظات مصر

في غيبوبة بقاله 3 شهور.. أم تستغيث بالمسئولين: الحقوا ابني |فيديو

حماية المستهلك يحذر من أجهزة طبية مجهولة المصدر.. تعرف عليها |فيديو

دعاء للقيام لصلاة الفجر .. توضأ وردده قبل النوم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هل يتم تعطيل الدراسة بمدارس القاهرة غدا؟.. المحافظة تجيب

بسبب الطقس.. تعطيل الدراسة غداً بكليات جامعة الإسكندرية

بسب سوء الأحوال الجوية..تعطيل الدراسة غدا في 4 محافظات

الأقمار الصناعية ترصد| عاصفة باردة وأمطار تضرب البلاد خلال ساعات

تحسباً لسوء الأحوال الجوية.. محافظ كفرالشيخ يقرر تعطيل الدراسة غدا

تذكروا هذا التاريخ.. مسافر عبر الزمن يحذر من كارثة كونية يوم 25/12/2021

فرض الإجازات.. لجنة مكافحة كورونا تعلن موعد تطبيق خطة التعامل مع زيادة الإصابات

أول قرار من كيروش عقب تعادل منتخب مصر أمام الجزائر بكأس العرب

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

صاحب مشهد السحل.. لماذا رفض يوسف شاهين كتابة اسم كرم مطاوع على فيلم الأرض؟

بحضور يسرا ولبلبة.. العرض العربي الأول لفيلم صالون هدى بالبحر الأحمر السينمائي|شاهد

محطات من حياة غواص فى بحر النغم.. ما سبب القطيعة بين عمار التشريعي ووالدته؟

الفرن الطين ورحلة عناء ربة المنزل لإخراج أشهى خبز وأجمل فطير|نوستالجيا

فيديو

ما قصة أطول شقيقين في مصر.. رحيل الأخت والأخ ينتظر معجزة| فيديو جراف

إنقاذ 10 أشخاص بينهم 5 أطفال إثر حريق فى عقار بمدينة نصر .. فيديو

أبرزها إلغاء التشعيب .. قرارات عاجلة من وزارة التعليم لـ طلاب الثانوية العامة

أمواج بارتفاع 5 أمتار.. الرياح تصل لـ 70 كم في الساعة بالإسكندرية

المزيد

ساحة رأي

د. محمد مبروك يكتب: محمد صلاح والمزايدات المستمرة

د. علاء الشال يكتب: احتواء الخلافات الأسرية

إبراهيم يوسف يكتب: صاحب الخلق العظيم

عبد المعطي أحمد يكتب: أصعب المراحل في ليبيا

د. لميس عبد القادر تكتب: لغز الحضارة المصرية القديمة

د.علاء الشال يكتب: ميتا .. أهلا بك في العالم الافتراضي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود دياب

والله لا أستحي أن أقول ذلك

إيمان الدربي

أيام مناهضة العنف ضد النساء

مني أحمد

قادة التنوير

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى " 9 "

د.سالم الكتبي

الاختبار الأصعب للرئيس بايدن

المستشار أسـامة الصعيدي

ثقافة الاعتذار وأخلاق الفرسان

د.شيماء سراج

شيمااااء .. وقوى التغيير المضاد

إلهام أبو الفتح

الزوجة أول من يعلم

اﻟﻤﺰﻳﺪ