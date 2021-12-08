للتعريف ببرامجها.. جامعة المنيا تشارك في المعرض تعليمي بالمنتدى العالمي للتعليم العالي

شهد الدكتور مصطفى عبد النبي عبد الرحمن رئيس جامعة المنيا، انطلاق فعاليات الدورة الرابعة عشر للمؤتمر العام لمنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة، وكذلك انطلاق فعاليات المنتدى العالمي للتعليم العالي والبحث العلمي، في نسخته الثانية، تحت عنوان "رؤية المستقبل"، والذي يقام برعاية وحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال الفترة من 8 إلى 10 من ديسمبر الجاري.

وقال الدكتور مصطفى عبد النبي رئيس الجامعة، إن المنتدى ناقش خلال جلساته عدداً من قضايا التعليم والتكنولوجيا والابتكار، في محاولة جادة لربط الحاضر بالمستقبل والعمل المشترك في مسيرة التقدم الإنساني بين الدول لتحقيق التعاون والتكامل وتبادل الخبرات، والاستفادة من تجارب النجاح حول العالم في تلك المجالات، بما يتفق مع التوجهات العامة للدولة، ويتوائم مع جهودها لتحقيق التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

وأوضح أن الجامعة تشارك بالمعرض التعليمي المقام علي هامش المنتدى والذي يضُم العديد من الأجنحة الخاصة بالمُشاركين من مختلف الجامعات الحكومية والخاصة والدولية، والشركات التكنولوجية المُتخصصة في التعليم والبحث العلمي، والمُنظمات الدولية.

وأضاف أن المشاركة بالمعرض تعد فرصة للمشاركين للاطلاع على برامج وكليات جامعة المنيا الجديدة والمتميزة والمواكبة لسوق العمل العالمي، وكذا مرافقها البحثية والخدمية، وما تضم من كليات معتمدة من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، وفرص تعليمية فريدة التي تقدمها للحصول علي درجات الدبلوم والماجستير والدكتوراه، وبرامجها بالتعلم المدمج.

ويتناول المنتدى عددًا من المحاور التي تدور حول: أهمية مستقبل العمل، وإعداد وتأهيل الطلاب وشباب الباحثين لوظائف المستقبل، واحتياجات سوق العمل المحلي والدولي في ظل تداعيات جائحة كورونا، والتغيرات السريعة في مهارات التوظيف والطلب على سوق العمل، وجاهزية مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي للثورة الصناعية الخامسة، إلى جانب عقد سلسلة من الفعاليات والأنشطة من خلال صور واجتماعات وندوات وورش عمل.