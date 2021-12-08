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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

غنوا على سرير في الشارع.. ضبط أصحاب فيديو مدرسة السنبلاوين

صدى البلد

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات تداول منشور على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" مصحوب ببعض الصور شخصين يجلسان على سرير أمام إحدى المدارس بالدقهلية.

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات تداول منشور على إحدى الصفحات على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" مصحوب ببعض الصور لشخصين أحدهما جالس والآخر واقفاً على سرير بأحد الشوارع أمام إحدى المدارس بالسنبلاوين بالدقهلية، وتجمع بعض الأشخاص حولهما.

بالفحص تبين أن الشخصان (حاصل على دبلوم ، طالب – مقيمان بمركز شرطة السنبلاوين بالدقهلية).

عقب تقنين الإجراءات تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من ضبطهما.

وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة ، حيث قرر بقيام الأول بالغناء والثانى بتصويره ، لنشرها على مواقع التواصل الإجتماعى لتحقيق نسب مشاهدة بقصد الكسب المادى بدون تصريح من الجهات المختصة.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

الداخلية اخبار الحوادث الفيسبوك فيديو سرير سرير مدرسة السنبلاوين

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