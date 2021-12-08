مركز سقارة يستكمل الورشة التعريفية لمشروع تسريع الاستجابة للقضية السكانية بـ3 محافظات

استكملت الوحدة المركزية للسكان بوزارة التنمية المحلية، الورشة التعريفية لمشروع الاستجابة لفريق عمل وحدات السكان للمحافظات المنضمة حديثا وهى: الإسماعيلية و الإسكندرية و الغربية برئاسة الدكتورة فاطمة جيل مدير المشروع وبمشاركة فريق العمل وذلك بمقر مركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة .

وتأتي الورشة ، في إطار متابعة اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية لتنفيذ توجيهات و اهتمام القيادة السياسية بالقضية السكانية والعمل على الحد من زيادتها المتنامية على أرض الواقع وفقا لرؤية مصر 2030 والتى تساهم فى تحقيق التنمية.



وخلال اليوم الثاني للورشة استعرضت د. فاطمة الزهراء جيل ، استكمال التعريف بالمشروع للمحافظات المنضمة مؤكدة أن الهدف من المشروع هو تفعيل اللامركزية من خلال تعزيز العلاقة بين وحدات السكان بديوان عام المحافظة والمجلس القومى للسكان والمديريات التابعة والأجهزة المعنية والمجتمع المدني والخاص والمؤسسات العلمية والشباب لتنفيذ الإستراتيجية القومية للسكان 2023 ،حوكمة ملف السكان من خلال دعم الإطار المؤسسي القائم على النهج التشاركى والذى بنيت عليه الاستراتيجية القومية للسكان والتنفيذ 2030 وتفعيل المنظومة المعلوماتية السكانية اللازمة للمتابعة والتقييم على مستوى المحليات بما يضمن الإدارة المبنية على النتائج للملف السكانى ودعم المشاركة المجتمعية المحلية لضمان الاستدامة .

كما أكدت أن مشروع تسريع الاستجابة المحلية للقضية السكانية ، يأتي فى إطار تنفيذ اختصاصات قرار إنشاء الوزارة عام 1999 وبتكليف من رئاسة الجمهورية ، حيث تم إنشاء وحدات للسكان بدواوين عام المحافظات لتحقيق الديمومة فى مهام عمل الوزارة ، بعدد 22 وحدة سكانية فى 22 محافظة بإجمالي قوة عمل سكاني تبلغ 3949 منسق على مستوى المراكز والقرى والنجوع والكفور، ليقوموا برصد المشكلات السكانية التى تتضمن مشكلات ذات علاقة بالنمو السكانى وتدنى الخصائص السكانية، وتحليل أسباب المشكلات ، ووضع الحلول بالمشاركة مع أعضاء اللجنة التنسيقية السكانية بالمركز.

وتابع: ووضع خطة عمل لحلها بالتعاون مع شركاء العمل التنفيذين والمجتمع المدنى والخاص والشباب المتطوع، ولتفعيل دور قوة العمل السكانية لتنفيذ مهامها فتقوم الوزارة، ببناء قدرات فرق العمل السكانية بالمحافظات المختلفة على استقرار المؤشرات السكانية والتنموية ذات العلاقة ، وتحليلها وإعداد تقارير للمتابعة والتقييم لأداء البرامج السكانية بالمحافظة ، كما يتم تدريبهم على كيفية رصد المشكلات السكانية والتنموية المرتبطة وآليات التنسيق بين شركاء العمل، ووضع خطط عمل مبنية على النتائج لحلها وكيفية التنسيق بين شركاء العمل لتنفيذ الخطة ، ومتابعة مؤشرات الأداء الواردة بها لدعم الجهات التنفيذية للأنشطة بالتوصيات العملية العلمية لتحسين مؤشرات الأداء ومن ثم تحسين مؤشرات السكان بالمحافظات .

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