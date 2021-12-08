عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

مركز سقارة يستكمل الورشة التعريفية لمشروع تسريع الاستجابة للقضية السكانية بـ3 محافظات

ورشة عمل القضية السكانية
ورشة عمل القضية السكانية

استكملت الوحدة المركزية للسكان بوزارة التنمية المحلية، الورشة التعريفية لمشروع الاستجابة لفريق عمل وحدات السكان للمحافظات المنضمة حديثا وهى: الإسماعيلية و الإسكندرية و الغربية برئاسة  الدكتورة فاطمة جيل مدير المشروع وبمشاركة فريق العمل وذلك بمقر مركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة .

 

وتأتي الورشة ، في إطار متابعة اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية لتنفيذ توجيهات و اهتمام القيادة السياسية بالقضية السكانية والعمل على الحد من زيادتها المتنامية على أرض الواقع وفقا لرؤية مصر 2030 والتى تساهم فى تحقيق التنمية.


وخلال اليوم الثاني للورشة استعرضت د. فاطمة الزهراء جيل ، استكمال التعريف بالمشروع للمحافظات المنضمة مؤكدة  أن الهدف من المشروع هو تفعيل اللامركزية من خلال تعزيز العلاقة بين وحدات السكان بديوان عام المحافظة والمجلس القومى للسكان والمديريات التابعة والأجهزة المعنية والمجتمع المدني والخاص والمؤسسات العلمية والشباب لتنفيذ الإستراتيجية القومية للسكان 2023 ،حوكمة ملف السكان من خلال دعم الإطار المؤسسي القائم على النهج التشاركى والذى بنيت عليه الاستراتيجية القومية للسكان والتنفيذ 2030 وتفعيل المنظومة المعلوماتية السكانية اللازمة للمتابعة والتقييم على مستوى المحليات بما يضمن الإدارة المبنية على النتائج للملف السكانى ودعم المشاركة المجتمعية المحلية لضمان الاستدامة  .

 

كما أكدت أن مشروع تسريع الاستجابة المحلية للقضية السكانية ، يأتي فى إطار تنفيذ اختصاصات قرار إنشاء الوزارة عام 1999 وبتكليف من رئاسة الجمهورية ، حيث تم إنشاء وحدات للسكان بدواوين عام المحافظات لتحقيق الديمومة فى مهام عمل الوزارة ، بعدد 22 وحدة سكانية فى 22 محافظة بإجمالي قوة عمل سكاني تبلغ 3949 منسق على مستوى المراكز والقرى والنجوع والكفور، ليقوموا برصد المشكلات السكانية التى تتضمن مشكلات ذات علاقة بالنمو السكانى وتدنى الخصائص السكانية، وتحليل أسباب المشكلات ، ووضع الحلول بالمشاركة مع أعضاء اللجنة التنسيقية السكانية بالمركز.

 

وتابع: ووضع خطة عمل لحلها بالتعاون مع شركاء العمل التنفيذين والمجتمع المدنى والخاص والشباب المتطوع، ولتفعيل دور قوة العمل السكانية لتنفيذ مهامها فتقوم الوزارة، ببناء قدرات فرق العمل السكانية بالمحافظات المختلفة على استقرار المؤشرات السكانية والتنموية ذات العلاقة ، وتحليلها وإعداد تقارير للمتابعة والتقييم لأداء البرامج السكانية بالمحافظة ، كما يتم تدريبهم على كيفية رصد المشكلات السكانية والتنموية المرتبطة وآليات التنسيق بين شركاء العمل، ووضع خطط عمل مبنية على النتائج لحلها وكيفية التنسيق بين شركاء العمل لتنفيذ الخطة ، ومتابعة مؤشرات الأداء الواردة بها لدعم الجهات التنفيذية للأنشطة بالتوصيات العملية العلمية لتحسين مؤشرات الأداء ومن ثم تحسين مؤشرات السكان بالمحافظات .

IMG-20211208-WA0026
IMG-20211208-WA0026
IMG-20211208-WA0025
IMG-20211208-WA0025
تسريع الاستجابة مركز التنمية المحلية وزير التنمية المحلية محمود شعراوي القضية السكانية

موضوعات متعلقة

شعراوى :بناء صف قيادى ثانى لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين

ترشيحاتنا

قمة مصر والجزائر الأبرز.. جمال الحاجي تعليقا على دور المجموعات بكأس العرب

الشكاوى الحكومية : توفير مسكن وتأثيثه لأسرة بلا مأوى ودمج طفليها بالتعليم

بريطانيا تعلن تسجيل 131 إصابة جديدة بمتحور أوميكرون

حبس المتهمين في استعراضات عبدة الشيطان بميت غمر 6سنوات وغرامة 10آلاف جنيه

بريطانيا تبعث برسالة تحذير لـ إيران حول الاتفاق النووي

بسبب شجرة.. سقوط ثاني ضحايا الطقس السيء بمصر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تعليق قوي من ميدو بعد إيقاف مدرب الأهلي بفرمان من الخطيب

عاصفة ترابية تضرب محافظات الجمهورية بقوة ..تحذير عاجل لأهالي القاهرة والجيزة

الاتحاد الجزائري يقدم احتجاجا للجنة المنظمة لكأس العرب عقب التعادل أمام المنتخب أمس

أول تعليق من رضا عبدالعال على تعادل مصر مع الجزائر

ميدو يطالب الخطيب بشطب هذا الشخص من الأهلي لتصرفه المشين

بيان عاجل من مصر للطيران بشأن المسافرين إلى أمريكا

سقطت عليه شجرة.. مصرع شاب بسبب سوء الأحوال الجوية بالغربية

فرض الإجازات.. لجنة مكافحة كورونا تعلن موعد تطبيق خطة التعامل مع زيادة الإصابات

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عايز أبوس الست دي.. من هي فتاة أحلام سمير صبري التي قبلها أنور وجدي

طريقة تسوية البرجر الجاهز والبيتي باحترافية

فوز بفارق الانذارات وحسن السير والسلوك.. لماذا تصدرت مصر مجموعة كأس العرب؟

صاحب مشهد السحل.. لماذا رفض يوسف شاهين كتابة اسم كرم مطاوع على فيلم الأرض؟

فيديو

يرد على الشائعات.. رسائل مهمة من طارق شوقي لطلاب الثانوية العامة

عواصف وأمطار.. الأرصاد تحذر من استمرار الطقس السيئ

زي ما الرئيس وعدها.. فرحة بسملة بعد تحقيق أمنيتها وركوب الطائرة

هربت لأسباب خاصة.. تحقيقات النيابة العامة تكشف حقيقة اختطاف فتاة سمالوط "فيديو"

المزيد

ساحة رأي

عبد المعطى أحمد يكتب: السبب وراء متحورات «كورونا»

د. محمد مبروك يكتب: محمد صلاح والمزايدات المستمرة

د. علاء الشال يكتب: احتواء الخلافات الأسرية

إبراهيم يوسف يكتب: صاحب الخلق العظيم

عبد المعطي أحمد يكتب: أصعب المراحل في ليبيا

د. لميس عبد القادر تكتب: لغز الحضارة المصرية القديمة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى "10"

نهال علام

معرض العِزة

محمود دياب

والله لا أستحي أن أقول ذلك

إيمان الدربي

أيام مناهضة العنف ضد النساء

مني أحمد

قادة التنوير

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى " 9 "

د.سالم الكتبي

الاختبار الأصعب للرئيس بايدن

المستشار أسـامة الصعيدي

ثقافة الاعتذار وأخلاق الفرسان

اﻟﻤﺰﻳﺪ