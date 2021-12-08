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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

توظيف جامعة عين شمس ينظم زيارة طلابية للشركات لرفع الوعي بالجانب العملي

جامعة عين شمس
جامعة عين شمس

تحت رعاية الدكتور محمود المتيني رئيس الجامعة والأستاذ الدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب وإشراف الدكتور أيمن فريد مدير مركز التوظيف يقوم المركز بتنظيم وتنفيذ زيارات ميدانية للشركات لرفع وعي طلاب وخريجي الجامعة بالجانب العملي والمهني داخل الشركات وربط الجانب الأكاديمي بما يتطلبه سوق العمل والاطلاع على الوظائف المطلوبة في مختلف المجالات المتنوعة.  

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وبدأ مركز التوظيف بتنظيم وتنفيذ أولى الزيارات الميدانية إلى شركة " دار المعمار جروب: ماونتن فيو" لطلاب و خريجي كليات الهندسة والتجارة لتعريف الطلاب بمجال الإنشاءات والتطوير العقاري بأقسامه المختلفة وفرص العمل المتاحة لهم في هذه المجالات، وكانت هذه الزيارة بتنظيم المهندسة ريم رحيم مسؤولة الشراكات بمركز التوظيف كما أشرف على تنفيذها المهندس محمود عاطف مدير المشروعات بالمركز.

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