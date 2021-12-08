عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

"حرب عالمية وكارثة اقتصادية جديدة".. توقعات مخيفة من ملياردير تنبأ بأزمة 2008

راي داليو
راي داليو

تنبأ الملياردير والمستثمر الأمريكي راي داليو، بالأزمة المالية العالمية لعام 2008، وتوقع بنجاح حدوث ضغوط مالية طويلة الأجل على الاقتصاد الأمريكي بسبب جائحة فيروس كورونا.

ورأى داليو هو خبير في أسواق المال البالغ من العمر 72 عاما، ومؤسس أكبر صندوق تحوط في العالم، يحذر الآن من كارثة اقتصادية جديدة تلوح في الأفق، ويريد من الجميع الاستعداد.

وبحسب شبكة سي إن بي سي، قال داليو، جرت الأسبوع الماضي ونشرت الثلاثاء: "أعتقد أننا في خطر نشوب حرب مع الصين، إلى حد كبير بسبب سوء الفهم.

وأشار داليو إلى أن تنبؤاته ليست حقائق، وأنه كان مخطئا في بعض الأوقات، لكنه قال إن الكوارث المستقبلية حتمية، وفقًا للأنماط التاريخية على مدى السنوات الخمسمائة الماضية.

وهذا يعني أنه إذا لم يضر الصراع القادم بين أمريكا والصين بالاقتصاد، فسوف يحدث شئ أخر.

بايدن يوجه رسالة تهديد شديدة اللهجة لـ بوتين.. هذا ما جاء فيها

ولي العهد السعودي يزور معرض إكسبو في دبي.. فيديو

وفي كتابه الجديد "مبادئ التعامل مع النظام العالمي المتغير"، ذكر داليو أن محاولات أمريكا التدخل في شؤون الصين وثقافتها يمكن أن تأتي بنتائج عكسية في نهاية المطاف، ما يؤدي إلى نشوب صراع.

ما قد يؤدي ذلك إلى تأجيج نيران الحرب التجارية بين البلدين، والتي بدأتها إدارة ترامب في عام 2018، وأجبرت الشركات الأمريكية على خفض الأجور وخفض هوامش الربح ورفع أسعار المستهلك.

وأثارت تعليقات داليو حول الصين الجدل في الفترة الأخيرة، بعدما قال إن سياسات حقوق الإنسان في الصين تشبه أسلوب "الأب الصارم".

وأوضح بعد ذلك أنه كان يردد ما أخبره به زعيم صيني حول طريقة تفكيرهم.

وقال: "ما أعتقده وما أفعله لهما أهمية ضئيلة مقارنة بالمخاطر المتزايدة بسرعة لحرب الولايات المتحدة مع الصين. آمل أن يتم إيلاء اهتمام عميق لهذه القضية وأن تزداد التفاهمات المتبادلة وأن تتضاءل الميول إلى القتال".

الولايات المتحدة الاقتصاد الامريكى الأزمة المالية العالمية أمريكا اخبار امريكا كارثة اقتصادية الأزمة المالية راي داليو حرب عالمية ازمة عالمية الصين ترامب فيروس كورونا

موضوعات متعلقة

المحطة الثالثة.. ولي العهد السعودي يصل إلى الدوحة.. فيديو

بسبب الغلاء الفاحش.. لبنان يفتقد أطعمة موسم عيد الميلاد

بايدن يوجه رسالة تهديد شديدة اللهجة لـ بوتين.. هذا ما جاء فيها

جونسون في ورطة.. دعوات لاستقالة رئيس وزراء بريطانيا من منصبه

الجزائر.. تبون يستقبل وزير الخارجية الفرنسي

السعودية.. قرار عاجل بحظر حمل وتصنيع 7 أنواع من الأسلحة النارية

الأمم المتحدة : مقتل7 وإصابة 3 من قوات حفظ السلام في مالي

دون إذن أمريكا.. الإسرائيليون يؤيدون توجيه ضربة عسكرية لـ إيران

ترشيحاتنا

فى بيان رسمي..ريال مدريد وبرشلونة وأتلتيك بلباو يُهددون الليجا اعتراضا على رابطة الأندية

الأرصاد تكشف موعد انتهاء العاصفة الترابية ..فيديو

لازم يكون في المنتخب.. طلب عاجل من خالد الغندور لـ كارلوس كيروش

مصر للطيران تعلن تشغيل رحلة أسبوعية بين القاهرة وجوهانسبرج

مدبولي يترأس اجتماع لجنة التحضير لاستضافة مصر مؤتمر الأطراف الـ 27 لتغير المناخ

أحمد المرسي يكشف تحديات افتتاحية طريق الكباش| خاص

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

موعد انتهاء العاصفة الترابية.. الأرصاد تطمئن المواطنين على حالة الطقس |فيديو

حقيقة الحجز على ممتلكات محمد الشناوي

الحجز على ممتلكات محمد الشناوي بسبب 1.6 مليون جنيه

«الصحة» : نصائح لتجنب المضاعفات خلال موجة الرياح المحملة بالأتربة

فيروس جديد قاتل ومجاعة عالمية.. كيف تنبأت العرافة العمياء بعام 2022 قبل وفاتها؟

تعليق قوي من ميدو بعد إيقاف مدرب الأهلي بفرمان من الخطيب

أول تعليق من رضا عبدالعال على تعادل مصر مع الجزائر

التعليم تنفي منع الطلاب غير المطعمين بـ لقاح كورونا من دخول المدارس

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عايز أبوس الست دي.. من هي فتاة أحلام سمير صبري التي قبلها أنور وجدي

طريقة تسوية البرجر الجاهز والبيتي باحترافية

فوز بفارق الانذارات وحسن السير والسلوك.. لماذا تصدرت مصر مجموعة كأس العرب؟

صاحب مشهد السحل.. لماذا رفض يوسف شاهين كتابة اسم كرم مطاوع على فيلم الأرض؟

فيديو

فيديو جراف.. "مكنش بيضربني".. ماذا قالت ميمي جمال وبناتها عن حسن مصطفى؟

زوج في دعوى نشوز: اتفقت مع عشيقها على قتلي.. فيديو

من عاملة حمامات وجرسونة لممثلة مؤثرة.. أمينة خليل تروي قصة كفاحها| فيديو

متخرجوش من بيوتكم.. الإسكندرية تتعرض لظواهر جوية جديدة

المزيد

ساحة رأي

هويدا دويدار تكتب: «مهرجان الإعلام»

عبد المعطى أحمد يكتب: السبب وراء متحورات «كورونا»

د. محمد مبروك يكتب: محمد صلاح والمزايدات المستمرة

د. علاء الشال يكتب: احتواء الخلافات الأسرية

إبراهيم يوسف يكتب: صاحب الخلق العظيم

عبد المعطي أحمد يكتب: أصعب المراحل في ليبيا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى "10"

نهال علام

معرض العِزة

محمود دياب

والله لا أستحي أن أقول ذلك

إيمان الدربي

أيام مناهضة العنف ضد النساء

مني أحمد

قادة التنوير

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى " 9 "

د.سالم الكتبي

الاختبار الأصعب للرئيس بايدن

المستشار أسـامة الصعيدي

ثقافة الاعتذار وأخلاق الفرسان

اﻟﻤﺰﻳﺪ