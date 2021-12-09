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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

سعر الدولار في جميع البنوك اليوم الخميس 9-12-2021

الدولار
الدولار

 التعرف على سعر صرف الدولار الأمريكي في مستهل التعاملات اليوم، الخميس الموافق 9 ديسمبر 2021م، يهم الكثيرين وذلك وفقا لآخر تحديث للأسعار في البنوك العاملة في السوق المصرية بختام تعاملات الأمس وهو خدمة يقدمها موقع "صدى البلد" الإخباري لقرائه .

وشهد الدولار الأمريكي نوعا من الاستقرار على مدار الأيام الماضية، وسجل أعلى سعر للشراء اليوم 15.68 جنيه في البنك الأهلي الكويتي، ومصرف أبو ظبي الإسلامي.

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سعر صرف الدولار الأمريكي 

البنك المركزي المصري
15.65 جنيه للشراء، مقابل 15.78 جنيه للبيع.

البنك الأهلي الكويتي
15.68 جنيه للشراء، مقابل 15.76 جنيه للبيع.

مصرف أبو ظبي الإسلامي
15.68 جنيه للشراء، مقابل 15.76 جنيه للبيع.

البنك المصري لتنمية الصادرات
15.67 جنيه للشراء، مقابل 15.76 جنيه للبيع.

أسعار صرف الدولار الأمريكي
بنك الإمارات دبي الوطني
15.67 جنيه للشراء، مقابل 15.76 جنيه للبيع.

بنك كريدي أجريكول
15.66 جنيه للشراء، مقابل 15.76 جنيه للبيع.

البنك العربي الأفريقي الدولي
15.66 جنيه للشراء، مقابل 15.76 جنيه للبيع.

أسعار صرف الدولار الأمريكي 

بنك البركة
15.66 جنيه للشراء، مقابل 15.76 جنيه للبيع.

بنك بلوم
15.66 جنيه للشراء، مقابل 15.76 جنيه للبيع.

بنك مصر إيران للتنمية
15.66 جنيه للشراء، مقابل 15.76 جنيه للبيع.

أسعار صرف الدولار الأمريكي
المصرف المتحد
15.66 جنيه للشراء، مقابل 15.76 جنيه للبيع.

بنك عودة
15.66 جنيه للشراء، مقابل 15.76 جنيه للبيع.

بنك المشرق
15.66 جنيه للشراء، مقابل 15.76 جنيه للبيع. 

أسعار صرف الدولار الأمريكي 

بنك أبو ظبي التجاري
15.66 جنيه للشراء، مقابل 15.76 جنيه للبيع.

بنك أبو ظبي الأول
15.66 جنيه للشراء، مقابل 15.76 جنيه للبيع.

البنك الأهلي المتحد
15.67 جنيه للشراء، مقابل 15.76 جنيه للبيع.

أسعار صرف الدولار الأمريكي

بنك فيصل الإسلامي
15.66 جنيه للشراء، مقابل 15.76 جنيه للبيع.

بنك HSBC

15.66 جنيه للشراء، مقابل 15.76 جنيه للبيع.

بنك قطر الوطني
15.66 جنيه للشراء، مقابل 15.76 جنيه للبيع.

بنك قناة السويس
15.66 جنيه للشراء، مقابل 15.76 جنيه للبيع.

بنك الإسكندرية
15.66 جنيه للشراء، مقابل 15.76 جنيه للبيع.

بنك مصر
15.64 جنيه للشراء، مقابل 15.74 جنيه للبيع.

البنك الأهلي المصري
15.64 جنيه للشراء، وسعر 15.74 جنيه للبيع.

الدولار الدولار الأمريكى دولار البنك المركزي المصري سعر صرف الدولار سعر صرف الدولار

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