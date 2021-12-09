اقتصاد السعودية| أمانة عسير توقع عقودا استثمارية بأكثر من 67 مليون ريال

اعتمدت أمانة منطقة عسير اليوم عقود مشاريع استثمارية جديدة تفوق قيمتها 67 مليون ريال في المجالات السياحية والخدمية، وذلك بحسب بيان عبر الوكالة الرسمية السعودية “واس”.



وأشار أمين المنطقة الدكتور وليد الحميدي إلى أن العقود شملت مواقع متنوعة وأنشطة متعددة بمددٍ وعقودٍ ومساحات مختلفة، مع عددٍ من المستثمرين والشركات الوطنية ، إضافة إلى توقيع عقد استثماري لإنشاء وتشغيل مصانع خلاطات الإسمنت و مجمعات تجارية وعقود دعاية و إعلان .

ودعت الأمانة رجال الأعمال والمستثمرين إلى الاطلاع على مزيد من الفرص الاستثمارية الواعدة التي تطرحها في عدة مجالات وذلك عبر بوابة الاستثمار البلدي " فرص ".

وعلى صعيد آخر، أكد البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري، أنه يتعامل مع جميع البيانات الخاصة بالمصححين بسرية تامة، مشيراً إلى أن مخالفي نظام مكافحة التستر يمكنهم التقدم بطلب التصحيح بكل أمان، والاستفادة من مزايا الفترة التصحيحية قبل انتهائها في 16 فبراير 2022.



وبين البرنامج أن المهلة التصحيحية تمثل فرصة كبيرة لمخالفي نظام مكافحة التستر لتصحيح أوضاعهم والاستفادة من المزايا النوعية المقدمة للمصححين، التي تشمل الاستمرار في ممارسة نشاطهم التجاري والتوسع فيه، والإعفاء من العقوبات المقررة في نظام مكافحة التستر التجاري وما يترتب عليها، والتصرف بالأموال التجارية بشكل نظامي، بالإضافة إلى حرية مزاولة الأنشطة التجارية الأخرى.



ويمكن لمخالفي نظام مكافحة التستر تصحيح أوضاعهم بشكل سهل وميسر من خلال تقديم الطلب عبر فروع وزارة التجارة أو موقعها الإلكتروني.