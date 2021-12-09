بينها 1654 تجاوز سرعة.. ضبط 5 آلاف مخالفة مرورية متنوعة

واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الإنضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم.

أسفرت جهود الحملات خلال 24 ساعة عن ضبط 5452 مخالفة مرورية متنوعة، من بينها 1654 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، و111 مخالفة السير بدون تراخيص، و8 مخالفات موقف عشوائى، و26 مخالفة لشروط التراخيص.



تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وذلك تنفيذاً لإستراتيجية وزارة الداخلية بتكثيف الحملات المرورية على كافة الطرق والميادين لتسيير الحركة المرورية وتحقيق الإنضباط المرورى، والحد من وقوع الحوادث على الطرق .