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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

كلها غيرانة لـ شيرين عبد الوهاب تحقق 9 ملايين مشاهدة

شيرين
شيرين

حققت أغنية "كلها غيرانة" لـ شيرين عبد الوهاب، نجاحا كبيرا للغاية بعد أن كسرت حاجز الـ 9 ملايين مشاهدة عبر القناه الرسمية على موقع اليوتيوب.

 

وتقول كلمات الأغنية: “كلها غيرانة بتحقد والنفسية سواد .. لو أعدي في حتة أنا مش بسلم من الكومنتات .. طب أعمل ايه منا ست جميلة ودي كاريزمات .. أنا بدخل اي مكان بقلبه ده بفضل الله”.

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واللي يشوفني على طول بعجبه من غير معاناة.. في حاجات كده خلقة ربنا مش مجهود عاملاه .. خلوا اللي يغير مننا يجي ويعمل زينا .. من غير ما يغل يقل ويضربنا في ضهرنا .. خلوه يجي في وشنا لو عنده حاجة يقولنا .. وبلاش بقي شغل قالولنا كفاية كلام عننا".
 

"كلها غيرانة"  كلمات : محمد مصطفى ملك، وألحان : محمود أنور، وتوزيع : محمد مجدي.

شيرين كلها غيرانة محمد مصطفى ملك محمد مصطفي محمد مجدى اليوتيوب موقع اليوتيوب

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