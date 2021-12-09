حفاظا على الأرواح .. إنشاء كوبرى للمشاة حلم جزيرة نزلة باقور فى أسيوط

استغاث أهالى قرية نزلة باقور التابعة الى مركز أبو تيج في محافظة أسيوط ، في رسالة لخدمة القراء "بين الناس" التي يقدمها موقع "صدى البلد"، للمطالبة ببناء كوبري مشاه للبر الآخر.

وقال المواطن مصطفى العمورى فى رسالته : إحنا كل حلمنا كوبرى مشاة للبر الآخر حيث يعيش هؤلاء الأطفال أوقاتاً من الخوف والقلق يومياً فى ذهابهم إلى مدارسهم والعودة إلى منازلهم فهم يسكنون فى جزيرة نزلة باقور التى تبعد حوالى أربعة كيلومترات عن مدارسهم المسافة لا تهمهم ولكن هناك مجرى مائى بمسافة 50 متراً هو العائق الذي يؤرقهم واولياء امورهم وهو الذى يسبب لهم آلاما وقلقا شديداً أثناء عبور هذا المجرى المائى وهم لهذا السبب معرضون للخطر بصفة دائمة ويومية.

ويحمل الأهالي مسئولية حالات الوفاة التي حدثت لأطفال القرية إلى المسئولين بسبب سقوطهم من على المراكب البدائية التي أودت بحياتهم.

ويطالب الأهالي المسئولين في محافظة أسيوط بضرورة التدخل السريع لحمايتهم وعمل كوبرى مشاه يخدم هؤلاء الصغار من أطفال المدارس وأسرهم فحمايتهم واجبة وتحقيق المصلحة الفضلى واجبة و لتخفيف من معاناتهم وحتى لا يحصد الموت أرواح أهالى القرية.

ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة بين الناس حرصا منا على التواصل مع القارئ وإيمانًا منا بأن الرسالة الصحفية الأهم التي يحملها الموقع هي خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين والمتابعة المستمرة للوصول إلى حل، ويأتي ذلك من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.



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