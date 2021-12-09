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الإشراف العام
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رئيس التحرير
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عبدالغفار يكشف تفاصيل المنتدى العالمي للتعليم العالي.. فيديو

الدكتور عادل عبد
الدكتور عادل عبد الغفار المتحدث باسم وزارة التعليم العالي

قال الدكتور عادل عبد الغفار المتحدث باسم وزارة التعليم العالي، إن المنتدى العالمي للتعليم العالي والبحث العلمي أصبح منتدى عالميا مهما وتتزايد المشاركة فيه من كافة أنحاء العالم بما يتواكب مع انعقاد المؤتمر العام للمنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة.

 

وأضاف عادل عبد الغفار، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “خبر اليوم”، عبر فضائية “أون”، ان المنحنى الخاص بوظائف المستقبل والجديدة يسير في منحنى متصاعد وهذا امر شديد الأهمية للجامعات للتعرف على احتياجات سوق العمل و التخصصات العلمية  التي يجب توافرها داخل  الجامعات.

 

وتابع عادل عبد الغفار، أن "قطاع التعليم العالي حظيت بدعم الدولة والقيادة السياسية  وذلك عن طريق زيادة عدد الجامعات خلال الفترة الماضية والرئيس السيسي وعد بأنشاء جامعات على مستوى دولي وهذا ظهر في الجامعات الاهلية الجديدة.

 

إضافة 4 جامعات أهلية

وأشار المتحدث باسم وزارة التعليم العالي إلى انه تم إضافة 4 جامعات أهلية على مستوى عالمي و 3 جامعات تكنلوجية جديدة و3 جامعات حكومية جديدة، وهناك شركات مع جامعات أمريكية  ويابانية وبريطانية، وهناك  فروع لـ جامعات أجنبية متواجدة ف العاصمة الإدارية".

 

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