مهند لاشين يتصدر تريند تويتر.. شاهد

تصدر هشتاج مهند لاشين موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" خلال اللحظات الحالية ، وذلك بعد أدائه في مباراة مصر والجزائر بكأس العرب.

وجاءت بعد التغريدات كالتالي : "التشكيل الرسمي لمنتخبنا الوطني الشناوي أكرم توفيق، حجازي، الونش،، ابوالفتوح السوليه،،،،، مهند لاشين افشه احمد رفت، احمد سيد زيزو المخيف محمد شريف بالتوفيق ان شاء الله".

وكتب آخر "بس الواد مهند لاشين ده دبابة نزل قلب الماتش الشوط التاني ياريت نخلص معاه من دلوقت عشان يبقي معانا ع الصيف غالبا هو مستقبل مصر في مركز ٦".

وقال مهند فى تصريحاته لبرنامج "البريمو"، مع الإعلامي محمد فاروق، المذاع على قناة "TEN": " فوجئت بأخبار انتقالي إلى الزمالك وبيراميدز وفيوتشر قبل مواجهة الأهلي في كأس السوبر".

وأضاف: " أغلقت هاتفي قبل مباراة الأهلي حتى أتمكن من التركيز بعيداً عن شائعات انتقالي لأندية أخرى، وأتمني انضمامي للمنتخب الوطني خلال الفترة المقبلة وهذه أمنية كبيرة".