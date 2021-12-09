دعوة خاصة تسمح للعامري بمرافقة الأهلي في السوبر الأفريقي



قال محمد شبانه : أن محمود الخطيب رئيس نادي الأهلي استقر على رئاسة بعثة فريق الكرة خلال مباراة السوبر الإفريقي المقرر لها يوم ٢٢ ديسمبر الجاري بالعاصمة القطرية الدوحة على أن يتواجد العامرى فاروق نائب رئيس القلعة الحمراء مع البعثة فى محاولة من النادى للتضامن معه بعد قراره تجميده رغم فوزه فى الانتخابات الاخيرة.



ويطير الأهلي إلى الدوحة يوم ١٨ ديسمبر قبل المباراة بأربعة أيام.



وتابع ببرنامجه بوكس تو بوكس المذاع عبر فضائية etc : استقر الجهاز الفني علي قيد أربعة لاعبين ضمن قائمته الإفريقية بعدما قرر الاتحاد الإفريقي فتح باب القيد قبل أيام من مواجهة السوبر الإفريقي.



وهناك ستة لاعبين جدد لم يتم قيدهم في القائمة الإفريقية وهم بيرسي تاو ولويس ميكيسوني وحسام حسن وكريم فؤاد والعائدان من الإعارة عمار حمدي وأحمد عبد القادر

زى النهاردة... الزمالك بطلا لأفريقيا للأندية أبطال الدوري لأول مرة فى تاريخه



توج فريق الكرة الأول بنادى الزمالك يوم السبت الموافق 8 ديسمبر عام 1984 بطلا لافريقيا للأندية أبطال الدوري للمرة الاولي في تاريخه.

جاء تتويج الفارس الابيض باللقب الإفريقي الاول بعد الفوز في لاجوس علي شوتنج ستارز النيجيري بهدف نظيف في اياب الدور النهائي للبطولة التي أصبح الابيض ثالث نادي مصري يفوز بها.

الهدف الذي قضي علي أحلام أصحاب الارض هز شباكهم في مطلع الشوط الثاني وتحديدا في الدقيقة 11 من ضربة رأس أحرزها مدافعه أوبينج بالخطأ في مرماه خوفا من متابعة فاروق جعفر لاعب وسط الزمالك المشترك معه في الكره الطولية.

عادل المأمور حارس مرمى الفارس الأبيض تألق وأنقذ ضربة جزاء في الدقيقة 20 بعد أن أعادها حكم اللقاء حيث اصطدمت الاولي بالقائم.

ويفوز ابناء المدرب محمود أبورجيلة بنتيجة 3-0 للمباراتين ويردوا اعتبارهم من الفريق الذي أخرجهم من دور الثمانيه قبل ثمان سنوات.

جاء تشكيل الفارس الأبيض على النحو التالي:

عادل المأمور فى حراسة المرمى

ومحمد صلاح وابراهيم يوسف وسعيد الجدي وهشام يكن وأيمن يونس واشرف قاسم وفاروق جعفر وجمال عبد الحميد ونصر ابراهيم وإيمانويل كوارشي.