9 ديسمبر.. ماذا يخبئ لك برجك في عالم الأرقام؟

كثيرون لا يخطون خطوة واحدة من دون متابعة الأبراج والفلك، ومعرفة حظهم على جميع جوانب الحياة العاطفية والصحية والمهنية والمالية.

وقالت خبيرة الأبراج عبير فؤاد: “في علم الأرقام .. إذا كنت مولودا في يوم 9 ديسمبر فإن ذلك يعني أنك محب للسفر وللتجديد.. لديك فضول لاكتشاف عوالم مجهولة، وتنظر للأمور نظرة فلسفية.

وأضافت عبير فؤاد، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي، أن مولود يوم 9 ديسمبر قد يشعر كثيرا بنار مشتعلة بداخلك.

نصيحة لمواليد 9 ديسمبر

وقدّمت خبيرة الأبراج نصيحة لمواليد 9 ديسمبر قائلة: عام ٢٠٢٢ يعتبر نهاية مرحلة في حياتك وقد تودع فيها ما لا يناسبك بلا ندم، لا تستسلم لمشاعر الحزن والغضب، والسفر سيكون مفيدا لك في أي وقت من السنة.