محافظ أسيوط يتابع محاولة السيطرة على حريق مخزن أقمشة بحي غرب

تفقد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط منذ قليل أعمال السيطرة على حريق احد مخازن الاقمشة بشارع بورسعيد بحي غرب دون أية خسائر في الأرواح.



كان محافظ أسيوط قد تلقى إخطارا من غرفة عمليات المحافظة يفيد نشوب حريق بأحد مخازن الاقمشة بشارع بورسعيد بحي غرب أسيوط .



وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية والاطفاء وسيارات الإسعاف الى مكان الحادث وتم السيطرة على فصل التيار الكهربائي عن المنطقة واخماد الحريق دون وقوع اية خسائر فى الأرواح واحتراق محتويات المخزن.



وانتقل الوزير المحافظ الى مكان الحادث وتابع اعمال الإطفاء والسيطرة على الحريق دون ان يمتد الى المنازل والمحلات المجاورة.



وتم تحرير محضر بالواقعة وجارى العرض على النيابة العامة لمعرفة أسباب الحريق واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.



رافق المحافظ خلال الجولة الشيخ عاصم قبيصى وكيل وزارة الأوقاف واحمد ثابت نائب رئيس حى غرب وضباط شرطة قسم اول أسيوط وقوات الحماية المدنية والاطفاء.



وعلى الفور وجه المحافظ رئيس حي غرب بتشكيل لجنة هندسية لمعاينة موقع الحريق وكتابة تقرير مفصل بالواقعة ومعرفة أسباب الحريق لمنع تكرار تلك الحرائق مستقبلا.

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