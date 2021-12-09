مي كساب توجه رسالة لجمهورها وأصدقائها في عيد ميلادها عبر "إنستجرام".. شاهد

نشرت الفنانة مي كساب فيديو جديدا لها عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وعلقت كساب قائلة: "مع بداية يوم جديد في سنة جديدة من عمري أيوه فعلا أنا بأبص لنفسي عمري ما بأحس إني كبرت في السن كبرت في العقل بس لكن قلبي بيبي بريئ قسوة الحياه ما قدرتش برضه تلوثه الحمد لله حتي يبلع الحمد منتهاه علي كل نعمه ليه النهارده كان يوم مختلف عشان ولادي وجوزي وأبويا عملولي عيد ميلادي وصحيت من النوم بعد يوم تصوير شاق جدا علي مفاجئتهم ليه كانت بسيطه وجميله وصادقه من أنقي القلوب في عمري أبويا وجوزي وولادي”

وأكملت " ربنا يخليكم ليه يا نور الحباه بحبكم حب كبير قوي قوي شكرا لكل حد كتبلي كلمه حلوه من قلبه شكرا حبيبه قلبي صابرين النجمة الكبيرة قوي شكرا فريق عملي شركاء الكفاح علي أول عيد ميلاد شكرا سالي وفاطمة وساره أصحابي اللي صمموا يكونوا معايا رغم سوء الجو"

وأضافت" الحب الصادق نعمه كبيره قوي وأخيرا جوزي يا ابن الأصول بحبك يا جنرالي ربنا يكرمك زي ما أكرمتني كل شمعه طفيتها من امبارح النهارده كنت بأدعيلك قبلي ربنا يخليك لينا وتحقق كل أحلامك ويبعد عنك أي شر طول ما إنت كويس أنا كويسة وسعيدة واللي فات من عمري كوم واللي جاي كوم نبدأ بقي من يوم السبت بداية جديده جمهوري بحبكم قوي شكرا علي كل الحب اللي غمرتوني بيه النهارده".