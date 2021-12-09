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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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الأرصاد تحذر من حالة الطقس خلال الأيام القادمة.. فيديو

حالة الطقس اليوم
حالة الطقس اليوم

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إن اليوم يشهد اعتدالا كاملا في حركة الرياح على جميع مناطق الجمهورية، واستقرارا تاما في الأحوال الجوية، بالإضافة إلى سطوع أشعة الشمس.

وأضافت منار غانم، في مداخلة هاتفية مع برنامج "هذا الصباح" المُذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، أن الطقس خلال ساعات النهار يكون لطيفا على القاهرة الكُبرى، والسواحل الشمالية، وشمال الصعيد، ومحافظات الوجه البحري.

وأوضحت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أنه مع غياب أشعة الشمس، تنخفض درجات الحرارة بشكل ملحوظ، وبالتالي يكون الطقس باردا على جميع أنحاء الجمهورية.

ونوهت منار غانم إلى أن العاصفة الرملية انتهت أمس، وبالفعل بدأت الرؤية الأفقية تتحسن اليوم على الطرق السريعة والمكشوفة، والطرق الصحراوية أيضاً، معقبة: "لكن وارد جداً أن تحدث تقلبات جوية خلال الأيام القادمة مع نشاط الرياح وسقوط الأمطار".

وأكملت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية قائلة: "لكن حتى منتصف الأسبوع القادم، نشهد استقرارا في الأحوال الجوية".

الأرصاد حالة الطقس عضو المركز الإعلامي هيئة الأرصاد الجوية حركة الرياح

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