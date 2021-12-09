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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

بمناسبة قرب «الكريسماس».. فؤاد عودة يحذر المواطنين بشأن كورونا |فيديو

الازدحام في الكريسماس
الازدحام في الكريسماس

قال الدكتور فؤاد عودة، رئيس الرابطة الطبية الشرق الأوسطية، إنه مع قرب "الكريسماس" والاحتفالات، تزداد أعداد الإصابة بـ كورونا، وذلك نظراً لوجود ازدحام كبير بين الأشخاص في الأماكن المغلقة والمواصلات، خاصة في بلاد روما، وإيطاليا، وأوروبا.

وشدد فؤاد عودة، في مداخلة هاتفية ببرنامج "هذا الصباح" المُذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، على ضرورة الالتزام بجميع الإجراءات الاحترازية، وارتداء الكمامات، خاصة في الأماكن المزدحمة، والأماكن التي يوجد بها محلات الطعام، والمتاحف، وأماكن السياحة بصفة عامة. 

وأضاف رئيس الرابطة الطبية الشرق الأوسطية أنه يجب تلقي اللقاح، مشيراً إلى أن هناك دولا ما زال معدل المتلقين لـ اللقاح بها منخفضا، حيث تصل نسبة التطعيم بها إلى 35%، مثل: ألمانيا، والدول الشرقية لآسيا.

وأشار فؤاد عودة إلى أن إيطاليا قررت عمل ما يُسمى "جواز المرور" إجباريا على المواطنين، بداية من 5/12 حتى 15/1، وبالتالي ارتفعت نسبة التطعيم بـ إيطاليا إلى 25%.

فؤاد عودة الكريسماس الرابطة الطبية الشرق الاوسطية كورونا المتحور الجديد

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