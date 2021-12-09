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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

بالألوان وليس الدرجات .. التعليم : تصحيح امتحانات رابعة ابتدائي في المدارس

امتحانات رابعة ابتدائي
امتحانات رابعة ابتدائي

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه سيتم تصحيح امتحانات رابعة ابتدائي  على مستوى المدرسة وتحت اشراف التوجيه وادارة المدرسة .

وحول نظام التقييم وأدواته، قالت وزارة التربية والتعليم على أن نظام التقييم في رابعة ابتدائي سيعتمد على قياس مخرجات التعلم للمواد الدراسية المطورة، على أن تأتي نتيجة التقييم في صورة أربعة ألوان تعبر عن مدى اكتساب المتعلم للمعارف والمهارات :

  • اللون الأزرق أن المتعلم قد فاق التوقعات في اكتساب المعارف والمهارات ( ٨٥ إلي ١٠٠)
  • اللون الأخضر يوضح أن المتعلم قد امتلك المعارف والمهارات المطلوبة (من ٦٥ لأقل من ٨٥)
  • اللون الأصفر يوضح أن المتعلم في حاجة إلي بعض الدعم (من ٥٠ لأقل من ٦٥)
  • اللون الأحمر يوضح أن المتعلم لم يتقن هذه المعارف والمهارات ولا زال يحتاج إلى الكثير من الدعم (من ١  لأقل من ٥٠).
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و في حالة  استمرار حصول الطالب على اللون الأحمر  في أحد المقررات الدراسية أو أكثر بعد اختبارات  الدور الثاني عليه بـ إعادة السنة الدراسية مرة أخرى.

وتتمثل أدوات تقييم رابعة ابتدائي :

  • الاختبارات 
  • المهام الأدائية 
  • المواظبة على الحضور 
  • تقويم تكويني وفقًا لمعدلات الأداء وذلك لمقرر القيم واحترام الآخر 
  • تحقيق معدل حضور لا يقل عن 80% بالنسبة للتربية الرياضية والتربية الفنية والتربية الموسيقية.

وكانت قد أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، جدول امتحانات نصف العام لـ رابعة ابتدائي للعام الدراسي الحالي 2021 / 2022 .

وقالت وزارة التربية والتعليم، أنه من المقرر أن تبدأ امتحانات نصف العام لـ رابعة ابتدائي من السبت 15/12022 إلى الخميس ٢٠/١/٢٠٢٢.

جدول امتحانات رابعة ابتدائي “امتحانات نصف العام”

السبت 15 يناير 2022 : لغة عربية ( ساعتان ونصف) + دين  ( ساعتان ونصف)
الاحد 16 يناير 2022 : علوم (ساعة ونصف) + مهارات مهنية (ساعة ونصف)
الاثنين 17 يناير 2022 : دراسات اجتماعية (ساعة ونصف) + ICT (ساعة ونصف)
الثلاثاء 18 يناير 2022 : لغة انجليزية (ساعة ونصف)
الاربعاء 19 يناير 2022 :اجازة الاخوة المسيحيين بمناسبة عيد الغطاس
الخميس : 20 يناير 2022 : رياضيات (ساعة ونصف)

ويتم وضع امتحانات رابعة ابتدائي من بنك الاسئلة الخاص بوزارة التربية والتعليم عن طريق التوجيه ، ويكون الامتحان مختلف من مدرسة لأخرى.

وتبلغ عدد الأسئلة في امتحان اللغة العربية 20 سؤالا أما باقي المواد 15 سؤالا ، ويتم الامتحان في جميع الدروس منذ بدء العام الدراسي حتى نهاية منهج ديسمبر 2021

التربية والتعليم امتحانات رابعة ابتدائي التعليم التقييم

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