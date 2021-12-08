تنبيه عاجل من التعليم بشأن كتابة استمارات امتحانات الإعدادية

تبدأ 12 ديسمبر..

تستعد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، لعقد امتحانات طلاب الصف الثالث الإعدادي للعام الدارسي 2021 / 2022.

وفي هذا الإطار، أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، تنبيها عاجلا لطلاب الإعدادية (الصف الثالث الاعدادي)، شددت خلاله على ضرورة تسجيل الاستمارة الإلكترونية للتقدم لـ امتحانات الإعدادية ( الصف الثالث الاعدادي ) من خلال الرابط : moe-register.emis.eg ، وذلك بعد التأكد من صحة البيانات المسجلة لهم على قاعدة البيانات .

خطاب عاجل من التعليم للمديريات التعليمية

وقالت وزارة التربية والتعليم، في حالة وجود أي أخطاء في البيانات المسجلة في الاستمارة الالكترونية للتقدم لـ امتحانات الاعدادية ( الصف الثالث الاعدادي ) تقوم المدرسة بإجراء التعديلات اللازمة فورا من خلال الاستمارة الالكترونية للطلاب.

وأضافت وزارة التربية والتعليم : يبدأ التسجيل بـ الاستمارة الالكترونية للتقدم لـ امتحانات الاعدادية ( الصف الثالث الاعدادي ) من خلال الموقع الالكتروني لوزارة التربية والتعليم باستخدام البريد الموحد للطلاب بداية من يوم الأحد الموافق 12 ديسمبر 2021 .

وشددت وزارة التربية والتعليم على ضرورة قيام المدارس بمراجعة استمارة التقدم لـ امتحانات الإعدادية ( الصف الثالث الاعدادي ) التي تم تسجيلها عن طريق الطلاب ، والتأكد من صحتها ، وخاصة الصورة الشخصية للطالب ، حيث ستم استخدامها في طباعة الشهادة الإعدادية المؤمنة للطلاب عن طريق المجمع الصناعي للأوراق الثبوتية.

وأكدت وزارة التربية والتعليم كذلك على ضرورة قيام المدارس بطباعة كشوف 12 د الإلكترونية بعد إنتهاء الطلاب من التسجيل الإكتروني بـ الاستمارة الالكترونية للتقدم لـ امتحانات الاعدادية ( الصف الثالث الاعدادي ) وتسليم الكشوف إلى لجنة النظام والمراقبة التابعة له المدرسة.

وأخيرا أشارت وزارة التربية والتعليم إلى أنه سيتم الإنتهاء من اتاحة التسجيل لـ الاستمارة الالكترونية للتقدم لـ امتحانات الاعدادية ( الصف الثالث الاعدادي ) على موقع وزارة التربية والتعليم بنهاية يوم الاثنين 20 ديسمبر 2021

وكان قد نفى الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، صدور أي قرارات رسمية بـ حذف أي أجزاء من مناهج الفصل الدراسي الأول المقررة على صفوف المرحلتين الابتدائية أو الإعدادية.

حيث قال وزير التربية والتعليم في تصريح خاص لموقع صدى البلد : كل ما يقال بشأن حذف أجزاء من مناهج صفوف المرحلتين الابتدائية والاعدادية شائعات واخبار غير رسمية لا اساس لها من الصحة.

وناشد وزير التربية والتعليم جميع أولياء الامور والطلاب بعدم الانسياق وراء ما يتم تداوله من شائعات واخبار غير رسمية على وسائل التواصل الاجتماعي “السوشيال ميديا” ، مشددا على أنه يعلن بنفسه كل ما هو جديد و مؤكد عبر حسابه الرسمي الوحيد على فيس بوك ، وكذلك عبر الصفحة الرسمية لوزارة التربية والتعليم وموقع الوزارة .