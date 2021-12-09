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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

طلاب طب الوادي الجديد يمتحنون التشريح والهستولوجيا

جانب من الامتحانات
جانب من الامتحانات

بدات كلية الطب بالجامعة اليوم  الاربعاء الموافق ٨ ديسمبر ٢٠٢١ فى اداء الامتحانات التكوينية لمقرري التشريح والهستولوجيا بقاعات الامتحانات المجهزة باجهزة الكمبيوتر وشبكة الانترنت بمركز تكنولوجيا المعلومات بالمبنى الإداري بالجامعة وذلك تحت رعاية الاستاذ الدكتور /عبدالعزيز طنطاوي رئيس الجامعة واشراف     الأستاذ الدكتور أحمد  حرباوي نائب رئيس الجامعة لشئون الطلاب والتعليم  والأستاذ الدكتور حسن عبداللطيف نائب رئيس الجامعة الدراسات العليا والبحوث  والمشرف علي كلية الطب والأستاذ الدكتور/ياسر الناقر وكيل كلية الطب لشئون التعليم والطلاب.

وقال الأستاذ الدكتور حسن عبد اللطيف نائب رئيس الجامعة لشئون  الدراسات العليا والبحوث والمشرف على كلية الطب بالجامعة  انه قد ادي الامتحان ١٠٦ طالب وطالبه  وبجاهزية وتقنية عالية وبكل سهولة ويسر
واضاف ان  الامتحانات العملية والنظرية تستمر حتي نهاية الأسبوع القادم بكلية الطب البشري.

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وقدم  الدكتور حسن عبد اللطيف نائب رئيس الجامعة والمشرف على كلية الطب البشرى الشمر لادارة  مركز تكنولوجيا المعلومات بالمبنى الإداري بالجامعة على حسن تعاونهم مع أعضاء هيئة التدريس والطلاب فى أداء طلاب كلية الطب البشرى  امتحاناتهم فى سهولة ويسر  
متمنيا لهم ولأبنائه الطلاب التوفيق والتقدم والنجاح.

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