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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

كيف تمول مشروعك من جهاز تنمية المشروعات وتستفيد من جميع خدماته

صدى البلد

دعا جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر المواطنين الراغبين في إقامة مشروعات جديدة وأصحاب المشروعات الراغبين في توسعة مشروعاتهم القائمة بالفعل، للتعرف على حزمة من الخدمات المالية وغير المالية التي يقدمها الجهاز لدعم المشروعات الصغيرة، والسعي للحصول عليها للاستفادة بأكبر عدد منها بما يتناسب مع احتياجات المشروعات الصغيرة ويساعدهم على الانطلاق أو النمو.

ويتيح جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر عدد من الخدمات المالية وغير المالية وذلك لتشجيع ودعم المشروعات الصغيرة، أبرز تلك الخدمات طرق التمويل المقدمة بآليات متنوعة وبفوائد ميسرة، فضلًا عن التيسيرات والحوافز غير المالية والمزايا الضريبية، واستخراج مستندات التأسيس والتراخيص من مكان واحد بمكاتب الجهاز (خدمة الشباك الواحد)، مما يسهل على كافة الراغبين في إقامة مشروعات أو تطوير المشروعات القائمة للاستفادة من مزايا قانون تنمية المشروعات رقم 152 لسنة 2020.

إذا كنت ترغب في إقامة مشروعك الخاص، لكن لا تعرف كيف يمكن أن تحصل على التمويل اللازم؟ إليك الخدمات التي يقدمها جهاز تنمية المشروعات..

قبل كل شيء، هناك بعض الاشتراطات العامة التي يجب توافرها في صاحب المشروع، وهي:

•      الأهلية القانونية وحسن السير والسلوك

•      إجادة القراءة والكتابة

•      التفرغ للمشروع وإدارته

•      التواجد بنفس المحافظة محل النشاط أو محافظة أخرى مجاورة 

•      الإعفاء من الخدمة العسكرية أو تأديتها أو تأجيلها لمدة تغطى فترة التمويل

•      توافر الجدوى الفنية والاقتصادية للمشروع ومطابقته للالتزامات البيئية 

أما أنواع التمويل التي يقدمها جهاز تنمية المشروعات فهي متعددة، ويمكن لصاحب المشروع الاختيار من بينها بعد استشارة المتخصصين في الجهاز، ومن بينها:

التمويل المباشر: يُمكن للعميل الحصول على التمويل مباشرة من فروع الجهاز وعددها 33 فرعا في كل محافظات الجمهورية.

كما يمكن للعميل الحصول على التمويل من أحد البنوك التي يتعاون معها جهاز تنمية المشروعات، والتي تقدم طرق التمويل التقليدية أو الطرق التي تتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية.

كما يمكن للعميل الحصول على التمويل المناسب لمشروعه من واحدة من المؤسسات المالية غير المصرفية والتي يتعاون معها جهاز تنمية المشروعات مثل شركات التخصيم وشركات التأجير التمويلي، بما يُعتبر فرصة ممتازة للمشروعات الصغيرة خاصة المبتكرة والتي تعتمد على الأفكار الجديدة.

أنواع المشروعات التي يتيح جهاز تنمية المشروعات تمويلها:

المشروعات الصناعية والتجارية والخدمية والزراعية ومشروعات الإنتاج الحيواني، وكذلك المشروعات الخدمية كعيادات الأطباء أو الصيدليات على أن يكون مع صاحب المشروع ترخيص مزاولة المهنة.

تحديد فكرة المشروع:

أما في حالة إذا كان الشاب أو الخريج أو الطامح في إقامة مشروع خاص، لا يعرف من أين يبدأ وليس لديه فكرة محددة لمشروع معين يمكن أن يحولها إلى حقيقة، فيُمكن أن يزور أي من فروع جهاز تنمية المشروعات في المحافظة التي يقيم فيها أو يريد إقامة مشروع بها، وهناك سيتم مساعدته من قبل المختصين بالجهاز لاختيار فكرة مشروع مناسب لإمكانياته، بما يضمن له النجاح بمشروعه في السوق.

دراسات جدوى استرشادية

يتيح الجهاز مجموعة من دراسات الجدوى الاسترشادية لمشروعات تم تحديدها بناء على احتياجات السوق حتى يستطيع صاحب المشروع أن يسوق منتجات مشروعه.

مكان المشروع

ولا يشترط أن يكون المكان اللازم لإقامة المشروع تمليكا، يمكن أن يكون مؤجرا بشكل رسمي.

خدمة الشباك الواحد

أما بالنسبة لإجراءات تأسيس وتراخيص المشروع مثل السجل التجاري والبطاقة الضريبية والتراخيص فيتم إجراءها في مكان واحد من خلال فروع الجهاز بالمحافظات (الشباك الواحد).

ولتتعرف بشكل أكبر عن إمكانية الحصول على خدمات الجهاز اتصل ب 16733   

أو تصفح الموقع الإلكتروني للجهاز  www.msmeda.org.eg 

أو تصفح منصة المشروعات الصغيرة www.msme.eg لتستفيد بباقة كبيرة من الخدمات الاليكترونية

المشروعات المتوسطة والصغيرة المشروعات الصغيرة المشروعات الصغيرة والمتوسطة الاقتصاد تنمية المشروعات

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