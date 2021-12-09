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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

5 ملايين جنيه تعاملات.. شخص يشترك مع شقيقه في الإتجار بأموال العاملين بالخارج

أرشيفية
أرشيفية

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى.

 

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، قيام أحد الأشخاص "يعمل بإحدى الدول" وشقيقه من دكرنس بالدقهلية بممارسة نشاطاً إجرامياً تخصص فى الإتجار بالنقد الأجنبى والتحويلات المالية غير المشروعة من خلال قيام الأول بتجميع مدخرات العاملين المصريين بتلك الدولة بالعملة الأجنبية وقيامه بالإتفاق مع بعض التجار والمستوردين المصريين على دفعه قيمة البضائع التى يقومون بشرائها من بعض الدول بالعملة الأجنبية مقابل قيامهم بإيداع قيمة تلك البضائع فى حساب الثانى بالعملة المصرية بالبريد "وهو ما يعرف بنظام المقاصة"، ويقوم الثانى عقب تلقيه تلك التحويلات بتسليمها نقداً لأهلية العاملين المصريين داخل البلاد أو إرسالها لهم من خلال حوالات بريدية وذلك مقابل عمولة فضلاً عن الإستفادة من فارق سعر العملة بالمخالفة للقانون.

 

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهم الثانى وبمواجهته إعترف بنشاطه الإجرامى.

 

وتبين أن حجم تعاملاته خلال عامين طبقاً للفحص المستندى 5٫300٫000 مليون جنيه؛ تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

وزارة الداخلية مكافحة الجريمة جرائم الإتجار جرائم الإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى ت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة

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