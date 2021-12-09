عجز 80% بالبيطريين|هل تنجح النقابة بحل أزمة وقف التعيينات المستمرة منذ 1994؟

بعد طلبات إحاطة بمجلس النواب

ثمن الدكتور خالد سليم النقيب العام للأطباء البيطريين، ونائب رئيس اتحاد نقابات المهن الطبية، موقف أعضاء مجلس النواب من مهنة الطب البيطرى والأطباء البيطريين تقديرا للدور الحيوي الذي تقوم به النقابة والبيطريين تجاه وطنهم للحفاظ على صحة غذاء المواطن المصري وتنمية الثروة الحيوانية، وما تم التقدم به من طلبات إحاطة مقدمة للمستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب بشأن أزمة عجز الأطباء البيطريين على مستوى الجمهورية وتوصيات لجنة الزراعة والري.

عجز 80%

وأوضح سليم، أن نسبة العجز بـ الوحدات البيطرية ومديريات الطب البيطرى بلغت نحو 80% على مستوى الجمهورية، نظرا لتوقف التعيين منذ سنة 1994، حيث لم يُعين منهم سوى قرابة 2000 طبيب فقط عن طريق مسابقات أو سد عجز فى أماكن محددة، مشيرا إلى أن ذلك تسبب فى كارثة حقيقية تمثلت فى عجز صارخ فى وحدات الطب البيطرى بكافة المحافظات فى قطاع من أهم وأبرز القطاعات وما يمكن أن ينتج عن هذا الأمر من آثار سلبية على الصحة العامة للمواطنين بشكل مباشر.

التعاون مع النواب

وأكد النقيب العام للأطباء البيطريين، أن النقابة على استعداد تام للتعاون مع مجلس النواب فى هذا الملف وتقديم كافة البيانات الدالة على العجز الذي يعاني منه قطاع الطب البيطري، والذي يأتي اتساقا مع مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى "حياة كريمة " ومن ثم إعادة النظر فى قرار التعيين ولو على دفعات لسد العجز، مع مراعاة ذلك فى المواقع الجغرافية على مستوى الجمهورية حتى لا تعاني بعض المناطق من غياب الطبيب البيطرى.

ولفت إلى أن ذلك نتاج ثمار جهود مجلس النقابة العامة للأطباء البيطريين، والتى تم بذلها خلال لقاءات متعددة مع أعضاء مجلس النواب لشرح قضايا المهنة وأهمية دور الأطباء البيطريين.

إحاطة النواب

وكان الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، قد بطلب إحاطة للمستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، موجه لرئيس مجلس الوزراء، ووزير الزراعة، ووزير الصحة بشأن أزمة عجز الأطباء البيطريين على مستوى الجمهورية وما يمكن أن ينتج عن هذا الأمر من آثار سلبية على الصحة العامة للمواطنين، خاصة وأن نسبة العجز تصل تقريبا لـ 80%.

وأوضح محسب، أنه من ضمن اختصاصات الطب البيطرى الإشراف وفحص منتجات الحيوانات والأسماك والطيور ومشتقاتها، وكذلك الإشراف على المجازر والمزارع والطيور، والحجر الصحي للحيوانات واللحوم المستوردة، والكشف والتحصين من خلال الحملات القومية، وغياب الطبيب البيطرى يفتح الباب للمربين باللجوء إلى منتحلي الصفة.

وقف التعيينات

وأضاف عضو النواب أن الفترة الأخيرة شهدنا ارتفاعا فى أسعار اللحوم، وكان من أبرز الأسباب غياب دور الهيئة العامة للخدمات البيطرية، مما أدى إلى نقص عدد الحيوانات نتيجة كثافة الأمراض الحيوانية وانتشار الأوبئة والأمراض الوافدة، خاصة وأن الأمراض الحيوانية حديثة المنشأ تشكل نسبة كبيرة من الأمراض المعدية المكتشفة حديثًا.

وأشار عضو النواب، إلى أن هناك 26 دفعة من خريجي الطب البيطري منذ سنة 1994 لم يعين منهم سوى قرابة 2000 طبيب فقط، عن طريق مسابقات أو سد عجز في أماكن محدد، وتسبب ذلك الأمر فى كارثة حقيقية تمثلت فى عجز صارخ فى وحدات الطب البيطرى على مستوى الجمهورية فى قطاع من أهم وأبرز القطاعات المتعلقة بصحة المواطنين بشكل مباشر.