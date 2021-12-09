عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تحقيقات

بعد طلبات إحاطة بمجلس النواب

عجز 80% بالبيطريين|هل تنجح النقابة بحل أزمة وقف التعيينات المستمرة منذ 1994؟

أرشيفية
أرشيفية

ثمن الدكتور خالد سليم النقيب العام للأطباء البيطريين، ونائب رئيس اتحاد نقابات المهن الطبية، موقف أعضاء مجلس النواب من مهنة الطب البيطرى والأطباء البيطريين تقديرا للدور الحيوي الذي تقوم به النقابة والبيطريين تجاه وطنهم للحفاظ على صحة غذاء المواطن المصري وتنمية الثروة الحيوانية، وما تم التقدم به من طلبات إحاطة مقدمة للمستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب بشأن أزمة عجز الأطباء البيطريين على مستوى الجمهورية وتوصيات لجنة الزراعة والري.

 عجز 80%

وأوضح سليم، أن نسبة العجز بـ الوحدات البيطرية ومديريات الطب البيطرى بلغت نحو 80% على مستوى الجمهورية، نظرا لتوقف التعيين منذ سنة 1994، حيث لم يُعين منهم سوى قرابة 2000 طبيب فقط عن طريق مسابقات أو سد عجز فى أماكن محددة، مشيرا إلى أن ذلك تسبب فى كارثة حقيقية تمثلت فى عجز صارخ فى وحدات الطب البيطرى بكافة المحافظات فى قطاع من أهم وأبرز القطاعات وما يمكن أن ينتج عن هذا الأمر من آثار سلبية على الصحة العامة للمواطنين بشكل مباشر.

محسب يطالب بسرعة حل أزمة الأطباء البيطريين

برلماني يطالب بضرورة تكليف البيطريين الجدد لسد العجز

التعاون مع النواب

وأكد النقيب العام للأطباء البيطريين، أن النقابة على استعداد تام للتعاون مع مجلس النواب فى هذا الملف وتقديم كافة البيانات الدالة على العجز الذي يعاني منه قطاع الطب البيطري، والذي يأتي اتساقا مع مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى "حياة كريمة " ومن ثم إعادة النظر فى قرار التعيين ولو على دفعات لسد العجز، مع مراعاة ذلك فى المواقع الجغرافية على مستوى الجمهورية حتى لا تعاني بعض المناطق من غياب الطبيب البيطرى.

ولفت إلى أن ذلك نتاج ثمار جهود مجلس النقابة العامة للأطباء البيطريين، والتى تم بذلها خلال لقاءات متعددة مع أعضاء مجلس النواب لشرح قضايا المهنة وأهمية دور الأطباء البيطريين.

إحاطة النواب

وكان الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، قد بطلب إحاطة للمستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، موجه لرئيس مجلس الوزراء، ووزير الزراعة، ووزير الصحة بشأن أزمة عجز الأطباء البيطريين على مستوى الجمهورية وما يمكن أن ينتج عن هذا الأمر من آثار سلبية على الصحة العامة للمواطنين، خاصة وأن نسبة العجز تصل تقريبا لـ 80%.

وأوضح محسب، أنه من ضمن اختصاصات الطب البيطرى الإشراف وفحص منتجات الحيوانات والأسماك والطيور ومشتقاتها، وكذلك الإشراف على المجازر والمزارع والطيور، والحجر الصحي للحيوانات واللحوم المستوردة، والكشف والتحصين من خلال الحملات القومية، وغياب الطبيب البيطرى يفتح الباب للمربين باللجوء إلى منتحلي الصفة.

وقف التعيينات

وأضاف عضو النواب أن الفترة الأخيرة شهدنا ارتفاعا فى أسعار اللحوم، وكان من أبرز الأسباب غياب دور الهيئة العامة للخدمات البيطرية، مما أدى إلى نقص عدد الحيوانات نتيجة كثافة الأمراض الحيوانية وانتشار الأوبئة والأمراض الوافدة، خاصة وأن الأمراض الحيوانية حديثة المنشأ تشكل نسبة كبيرة من الأمراض المعدية المكتشفة حديثًا.

وأشار عضو النواب، إلى أن هناك 26 دفعة من خريجي الطب البيطري منذ سنة 1994 لم يعين منهم سوى قرابة 2000 طبيب فقط، عن طريق مسابقات أو سد عجز في أماكن محدد، وتسبب ذلك الأمر فى كارثة حقيقية تمثلت فى عجز صارخ فى وحدات الطب البيطرى على مستوى الجمهورية فى قطاع من أهم وأبرز القطاعات المتعلقة بصحة المواطنين بشكل مباشر.

النقابة البيطريين النواب مجلس النواب 80 عجز وقف التعيينات التعيينات العجز

موضوعات متعلقة

محسب يطالب بسرعة حل أزمة الأطباء البيطريين

برلماني يطالب بضرورة تكليف البيطريين الجدد لسد العجز

ترشيحاتنا

الاتحاد التونسي يعلن تعافي حمزة المثلوثي من فيروس كورونا

الصحة: تطعيم 31.700 مواطن ضد كورونا بمحطات المترو والقطارات ومراكز التسوق

شكري لـ وزير خارجية إسرائيل: موقفنا ثابت من دعم جهود السلام وإحياء المفاوضات

صدمه لـ الزمالك.. سموحة يحدد ثمن الاستغناء عن خدمات حسين فيصل

عجز 80% بالبيطريين|هل تنجح النقابة بحل أزمة وقف التعيينات المستمرة منذ 1994؟

ما هي الضوابط المنظمة لإفصاح البنك المركزي عن سياسته النقدية؟ القانون يوضح

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

9 لاعبين خارج الأحمر.. "نار" الأمم الإفريقية تحرق حلم الأهلي في مونديال الأندية

تعليق قوي من ميدو بعد إيقاف مدرب الأهلي بفرمان من الخطيب

موسيماني يطلق قذائفه: أدرب من أجل المال.. وأعيش في دوامة مع الأهلي

شاهد.. لحظة النطق بالحكم على سفاح الإسماعيلية

كواليس جلسة ضياء السيد العاصفة مع أحمد رفعت في المنتخب

مصطفى فتحي يتصدر تريند تويتر.. شاهد

تتضمن شهادات الحصول على اللقاح..ننشر قرارات اللجنة العليا لإدارة أزمة الأوبئة والجوائح الصحية

الحكومة: بدء تطعيم 370 ألف مواطن تخلفوا عن تلقي الجرعة الثانية لكورونا اعتبارًا من الغد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كاد يقتل ياسمين عبد العزيز.. ما هو مرض أكياس الشيكولاتة وما مخاطره؟

من غير تكاليف.. 5 طرق بسيطة لـ تزين المنزل في رأس السنة|صور

باستخدام الذكاء الاصطناعي.. الصين تصنع مدفعا بحجم مسدس

أثار مصر المهربة.. شاهد| لحظة استلام 95 قطعة أثرية مصرية من إسرائيل

فيديو

بعمل كده في بلدي..أول رد من سيدة ظهرت عارية في شرفتها بالتجمع

القضاء ينصف حلا شيحة ومعز مسعود ..وظهور الممثلة المعتزلة نورا يثير الجدل..فيديوجراف

السياسي الهادئ.. من هو أولاف شولتس خليفة ميركل في ألمانيا "فيديو"

أثار مصر المهربة.. شاهد| لحظة استلام 95 قطعة أثرية مصرية من إسرائيل

المزيد

ساحة رأي

هويدا دويدار تكتب: «مهرجان الإعلام»

عبد المعطى أحمد يكتب: السبب وراء متحورات «كورونا»

د. محمد مبروك يكتب: محمد صلاح والمزايدات المستمرة

د. علاء الشال يكتب: احتواء الخلافات الأسرية

إبراهيم يوسف يكتب: صاحب الخلق العظيم

عبد المعطي أحمد يكتب: أصعب المراحل في ليبيا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى "10"

نهال علام

معرض العِزة

محمود دياب

والله لا أستحي أن أقول ذلك

إيمان الدربي

أيام مناهضة العنف ضد النساء

مني أحمد

قادة التنوير

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى " 9 "

د.سالم الكتبي

الاختبار الأصعب للرئيس بايدن

المستشار أسـامة الصعيدي

ثقافة الاعتذار وأخلاق الفرسان

اﻟﻤﺰﻳﺪ