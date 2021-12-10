الطريقة الصحيحة لغسل شعر الأطفال الرضع

ينصح معظم أطباء الأطفال باستحمام الرضيع مرة إلى مرتين في الأسبوع فقط ، وعندما يكون الطفل في حوض الاستحمام ، يمكن أن يكون غسل شعره تجربة مريحة. لحسن الحظ ، لا توجد طريقة صحيحة أو خاطئة للقيام بذلك بالفعل.

اما عن الطريقة الصحيحة لغسل شعر الاطفال الرضع فأكد الاطباء انه لا توجد أي طريقة معينة: إنها كل ما يناسبك كوالد ، وما يريح الطفل".

"لا يحب بعض الأطفال سكب الأشياء على رؤوسهم فقط خذ منشفة وضعي عليها القليل من الصابون واغسلها بهذه الطريقة واشطفها برفق.

يفضل بعض الأطفال سكب الماء الدافئ عليهم، اقرأ إشارات الطفل. إذا كان الطفل لا يحب ذلك ، فجرب شيئًا مختلفًا

قللي من الغسيل لمرة واحدة في الأسبوع على الأكثر.

استخدم الشامبو الخالي من البارافين والرائحة واللاتكس ، وهو آمن على بشرة الطفل وعينيه.

قد يستفيد الأطفال الأمريكيون من أصل أفريقي من الرعاية اللاحقة بنظام الزيوت الطبيعية للحفاظ على ليونة الشعر.

استخدم أمشاط وفرش شعر ناعمة ذات أسنان واسعة للعمل على التشابك من الأسفل إلى الأعلى.

افهمي أن تساقط بعض شعر الأطفال أمر طبيعي.

في حين أن غسل الشعر بالشامبو بشكل متكرر ليس ضروريًا ، يُنصح الآباء بإيلاء اهتمام وثيق جدًا لنوع الشامبو الذي يستخدمونه على شعر أطفالهم أثناء الاستحمام. يوصى باستخدام الصابون الخالي من البارافين والعطور واللاتكس ، وذلك لتجنب تهيج العينين والجلد ومنع تعرض الطفل للمواد الكيميائية.

"كل تلك الصابون التي تنبعث منها رائحة طيبة حقًا للأسف ربما لا تكون الأفضل لطفلك ، لأن هذا العطر مضاف وهو مادة كيميائية مضافة".