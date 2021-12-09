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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

من طراز “C-130”.. الجيش الأردني يتسلم طائرتين من القوات الجوية الأمريكية

ارشيفية
ارشيفية

تسلمت القوات المسلحة الأردنية، طائرتين من أصل 3 طائرات من طراز “C-130” من القوات الجوية الأمريكية، للمساهمة في زيادة قدرة سلاح الجو الملكي الأردني على تنفيذ المهام المسندة له، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء الأردنية.

 

وشارك في حفل التسليم، اليوم الخميس، رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف الحنيطي، والمدير الإقليمي للدعم والإسناد الأمني لسلاح الجو الأمريكي، العميد تود دوجير، ويعتبر ذلك مساهمة في زيادة قدرة سلاح الجو الملكي الأردني في تنفيذ المهام المسندة له.

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وبدوره، قال العميد دوجير إن “تسليم الطائرات يعزز الشراكة الأمنية الأمريكية مع الأردن، ويمثل هذا الدعم التزام الولايات المتحدة تجاه الأردن كحليف رئيسي وهام في الاستقرار والأمن الإقليمي”.

 

ومن جانبه؛ قال السفير الأمريكي في عمان، هنري ووستر، إن هذه المنحة تمثل “التزام الولايات المتحدة ببناء قدرات قوية مع الأردن للاستجابة الفورية لأي موقف، سواء كانت كارثة طبيعية أو أزمة إنسانية”.

 

كما شكر قائد سلاح الجو الملكي الأردني، العميد الركن الطيار محمد حياصات، الجانب الأمريكي على “دعمه المتواصل للأردن في المجالات كافة، لا سيّما العسكرية منها”، مشيرا إلى أهمية تحديث وتطوير جناح النقل العسكري الجوي، وأن استلام هذه الطائرات مؤشر على مدى عمق العلاقات الأردنية الأمريكية.

 

يشار إلى أن الطائرة الثالثة سيتم تسليمها بداية العام المقبل، حيث يساهم هذا النوع من الطائرات في تعزيز قدرة النقل الجوي وبما يتناسب مع المهام والأدوار المختلفة عملياتياً ولوجستياً، بما في ذلك حفظ السلم والأمن الدوليين والتدريب المشترك ومواجهة الكوارث الطبيعية، والمساهمة في تقديم المساعدات الإنسانية، وعمليات الإخلاء الطبي.

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