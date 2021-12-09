حقيقة خروج سيدة عارية بشرفة شقتها في التجمع.. ما القصة؟

تباشر النيابة العامة التحقيق مع سيدة أجنبية بحضور ممثل عن سفارتها لاتهامها بالفسق والفجور على أثر خروجها من شرفه منزلها بالملابس الداخلية، ما آثار هلع السكان وقاموا بتصويرها وتسليم صورها لجهات التحقيق .

تلقي قسم شرطة التجمع الأول بلاغا من الاهالي بوجود سيدة عارية الجسد بشرفة منزلها بدائرة القسم.

على الفور انتقل رجال الأمن لفحص البلاغ ، وتبين ان السيدة أجنبية الجنسية ، تم اقتيادها لقسم الشرطة بعد الاطلاع على صور قام السكان بالتقاطها وهى بالملابس الداخلية بشرفة شقتها .

وتم عرض الواقعة على النيابة العامة ، فيما تم اخطار سفارتها لحضور ممثل قانوني عنها لحضور جلسة التحقيق .

وقررت السيدة انها لم تقصد إحداث إثارة أو فجور كما تم توجيه التهمة لها ، وقررت أن ذلك الامر اعتيادى في بلادها .