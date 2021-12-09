مصطفى بكري : المستثمر أخل بشروط التعاقد في صفقة أرض شيراتون الغردقة..فيديو

قال الإعلامي مصطفى بكري، إن المستثمر المالك لفندق “شيراتون ا- الغردقة”، يريد أخذ طريق الممشى العام الذي يربط بين الشمال والجنوب، وهناك أزمة موجودة هي نفاد الخمس سنوات المهلة المحددة لترميم الفندق.

وأضاف مصطفى بكري، خلال تقديمه برنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “ًصدى البلد”، أنه يوجد فساد مالي بفندق شيراتون بالغردقة، مشيرا إلى أنه "في 2019 قدمت طلب إحاطة مدعما بالأدلة وأقر الجميع بوجود مخالفات".

وتابع بكري، أن مساحة الفندق تبلغ 82 فدانا وهي مساحة واسعة تقدر بعشرات المليارات، معلقا “سعر المتر في أرض الفندق الآن وصل إلى 35 ألف جنيه والمساحة الإجمالية تساوي 12.5 مليار جنيه”.

لابد من عودته

وأشار مقدم برنامج “حقائق وأسرار” إلى أن المستثمر أخل بشروط التعاقد، وهناك خلل في العلاقة التعاقدية بشأن بيع فندق شيراتون الغردقة، مضيفا أن هذا حق الدولة ولابد من عودته، وعدم السطو عليه.