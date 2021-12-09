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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

ماكرون يجري محادثات مع بوتين الأسبوع المقبل حول أوكرانيا

إيمانويل ماكرون
إيمانويل ماكرون

أعلن الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، اليوم الخميس، أنه سيجري محادثات مع نظيريه الروسي، فلاديمير بوتين، لبحث الوضع في أوكرانيا.

 

وقال ماكرون في مؤتمر صحفي، إنه سيجري محادثات مع الرئيس فلاديمير بوتين الأسبوع المقبل، حيث ستركز المحادثات على الوضع في أوكرانيا.

 

هذا وكان الرئيسان، الروسي والأمريكي، قد عقدا يوم الثلاثاء الماضي، لقاء قمة عبر الاتصال المرئي وسط تصاعد في التوتر على الجبهة الشرقية لأوكرانيا.

 

وقالت واشنطن، إن بايدن عبر عن "مخاوفه العميقة" إزاء حشد قوات روسية بالقرب من أوكرانيا، مهدداً بفرض "عقوبات اقتصادية قوية وإجراءات أخرى".

وكانت روسيا قد قالت في وقت سابق، إن المحادثات كانت ضرورية لأن التوتر في أوروبا "ازداد إلى درجة لا يمكن السيطرة عليه" .

 

وتريد موسكو الحصول على ضمانات، بأن أوكرانيا لن تنضم إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو)، لكن القوى الغربية تقول إن سيادة أوكرانيا يجب أن تُحترم.

ويأتي هذا على خلفية مزاعم الغرب، بأن روسيا تحشد قوات ضخمة على حدودها مع أوكرانيا، متهمة موسكو بالتخطيط لغزو أوكرانيا، الشيء الذي تنفيه روسيا، وتؤكد أن تحركات قواتها على أراضيها حق سيادي لا يجب أن يقلق أحداً.
 

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