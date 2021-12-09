تحرك عاجل من روسيا لمكافحة أوميكرون في جنوب إفريقيا

أعلن الكرملين، اليوم الخميس، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اتفق مع نظيره الجنوب أفريقي سيريل رامافوزا، على إرسال مجموعة كبيرة من علماء الفيروسات والمختبرات والمعدات الطبية لمكافحة فيروس كورونا إلى جنوب أفريقيا.

ووفقا لوكالة الأنباء الروسية سبوتنيك، جاء في بيان الكرملين، “خلال اتصال هاتفي ناقش فيه بوتين مع رامافوزا مسألة مكافحة متحور كورونا الجديد أوميكرون".

وقال الكرملين إنه "تم التوصل إلى اتفاق لإرسال مجموعة من علماء الفيروسات وعلماء الأوبئة والباحثين والأطباء الروس، بالإضافة إلى مختبر صحي وبائي ومعدات طبية أخرى إلى جنوب أفريقيا في أقرب وقت".

ووفقا للبيان، أعرب رئيس جنوب أفريقيا عن امتنانه لاستعداد الجانب الروسي للتعاون الوثيق في مكافحة الوباء.

وكانت منظمة الصحة العالمية قد أدرجت المتحور الجديد من فيروس كورونا المكتشف في جنوب أفريقيا ودول أخرى، ضمن قائمة “المتحورات المثيرة للقلق".

وتصنف المنظمة سلالات فيروس كورونا، كمتغيرات مثيرة للقلق عندما تكون أكثر قابلية للانتقال أو أكثر ضراوة أو لديها قدرة أكبر في التغلب على تدابير الصحة العامة، بما في ذلك اللقاحات والعلاجات.