التنمية المحلية: غلق 12 ألف محل مخالف للإجراءات الاحترازية خلال أخر شهرين

أكد الدكتور خالد قاسم المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، أن الوزارة اتخذت العديد من الإجراءات الاحترازية لضمان سلامة المواطنين من تفشي فيروس كورونا، مؤكدا أنه تم إغلاق 12 ألف محل مخالف غير ملتزمين بالإجراءات الاحترازية خلال آخر شهرين.

وتابع قاسم خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي شريف عامر مقدم برنامج "يحدث في مصر" والمذاع عبر قناة "ام بي سي مصر"،:"هدفنا من هذه القرارات هي عودة الانضباط والحرص علي صحة المواطنين".

وأردف:" اتخذنا العديد من القرارات لضمان سلامة المواطنين ومنها حظر الشيشة ومنع إقامة الأفراح في الأماكن المغلقة فضلا عن الاستمرار في التوجيه بضرورة ارتداء الكمامة".

وأوضح:" المراكز والأحياء تقوم بحملات مستمرة لتطبيق الإجراءات الاحترازية الخاصة بفيروس كورونا خاصة منع الشيشة من المقاهي، مضيفا:" خصصنا أرقام للإبلاغ عن الأماكن التي تقدم الشيشة من خلال 15330".

ولفت إلي أنه سيتم التعامل مع غير الملقحين عن بعد، لحين حصولهم على اللقاح، مؤكدا أن هذه القرار سيحفز المواطنين على الذهاب لتلقى اللقاح.